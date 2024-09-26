Цей кадр Нікітюк опублікувала у своїх інстаграм-сторіс. Відтак, нова фотографія викликає цікавість щодо особистого життя зірки.
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Річ у тім, що Леся сфотографувалася з таємничим супутником у ліфті. На зображенні помітно, як усміхнена Нікітюк ніжно притулилася до нього. Водночас в кадрі видно лише руку чоловіка, що лежить на талії телеведучої, а от обличчя залишається прихованим.
Леся Нікітюк в обіймах таємничого незнайомця / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про особисте життя Лесі Нікітюк
- У лютому телеведуча викликала інтерес серед своїх підписників, заявивши про "вільні стосунки".
- Пізніше вона розповіла, що користується популярним додатком для знайомств Tinder.
- Водночас попри активні запитання від шанувальників, Нікітюк досі не дала жодних офіційних коментарів щодо особистого життя, що ще більше посилює цікавість до її романтичних стосунків.