Річ у тім, що просто на сцені один з відомих блогерів зізнався Тіні Кароль у коханні. Він вже поділився відео, як це відбулося на своїй сторінці.

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Так, інфлюенсером, який заявив, що кохає співачку, виявився Ніколас Карма, справжнє ім'я якого Микола Бучак. Він під час концерту Тіни Кароль вийшов до неї на сцену, щоб поцікавитись, скільки коштує look зірки. Крім того, Ніколас подарував артистці оберемок червоних троянд.

Щиро дякую вам за те, що ви в нашої країни є. Нехай це розлітається… Я вас кохаю, Тіно Кароль! Кохаю вас,

– сказав блогер, вставши на одне коліно.

Скільки коштує концертний образ Тіни Кароль

Вбрання зірки складалося з білого корсета вартістю 7 500 гривень, довгої чорної спідниці за 3 000 гривень та босоніжок на підборах, які обійшлися співачці у 5 200 гривень.