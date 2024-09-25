Камалія повідомила сумною новиною на особистій сторінці в інстаграмі. Не стало її дядька Володимира. Співачка подякувала всім, хто хвилювався.

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Ми до останнього вірили, що він подолає хворобу, але, на жаль, його серце не витримало… 22 вересня пішов з життя мій рідний дядя і хрещений тато, Володимир Прядко,

– розповіла Камалія.

Співачка зауважила, що 24 вересня його провели в останню путь. Вона поділилась відео, у якому показала, як співала з дядьком дуетом на березі Блакитних озер Чернігова.

Камалія показала кадри з покійним дядьком: відео

"За три роки наша родина втратила трьох рідних дядь, трьох братів моєї мами Інни Петрівни: Василя, Олександра і сьогодні Володимира, мого хрещеного. З п'яти братів залишилися лише Юра і Микола, який живе в Харкові. Нехай світла пам'ять про дядю Володю завжди буде з нами. Його доброта і любов назавжди в наших серцях", – написала Камалія.

Нагадаємо, учора, 24 вересня, про втрату у сім'ї повідомив Сергій Жадан. Померла Олександра Ковальова – українська поетка, перекладачка, громадська діячка і тітка письменника.