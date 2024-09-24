Сумною звісткою Жадан поділився на своїй сторінці у фейсбуці. Причини смерті Ковальової та інші деталі поки невідомі.
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Сьогодні вночі померла Олександра Ковальова – українська поетка, перекладачка, педагог, громадська діячка. Моя тітка,
– написав письменник Сергій Жадан.
У коментарях до допису люди висловлюють співчуття українському письменникові.
Що відомо про Олександру Ковальову
- Олександра Ковальова – відома українська поетка та перекладачка. Для своєї творчості жінка обрала декілька псевдонімів: Сандра Флюстерлінґ, Олеся Шепітько, Алекс Шмідт.
- Сергій Жадан часто приїжджав в гості до своєї тітки у юні роки. Саме Олександра Ковальова познайомила чоловіка з деякими журналістами, музикантами, письменниками та політиками. Це були люди, які боролися за незалежність України та у свій час писали твори, що були під забороною.
- Вірші поетки перекладені різними мовами, зокрема німецькою, молдавською та англійською. Серед її збірок є такі: "На два голоси", "Ходім туди, де спить трава", "Степові озера" та інші.