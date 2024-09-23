Світлана поділилася, що багато чого отримала від Віталія Білоножка. Він вчив її, підказував, адже артистка не завжди могла справлятися з власними емоціями. Про це співачка розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Білоножко каже, що Віталій постійно її підтримував, зокрема й на телебаченні. Жінка нагадала, що багато її колег померли, спилися або захворіли зовсім молодими, коли у них починалися проблеми у кар'єрі. Світлана зауважила, що витримала усі випробування завдяки чоловікові.

Треба щось робити. Треба не сидіти й не нити. Якщо ти будеш сидіти, весь час нити, жалітися… Закрити свій жаль ось цей, якийсь є момент, що все, досить. Треба взяти себе в руки. Ми ж кажемо, що життя продовжується. Значить у цьому житті ти не повинен сидіти та весь час нарікати на когось, на долю,

– зазначила Світлана Білоножко.

Інтерв'ю зі Світланою Білоножко: дивіться відео онлайн

Народна артистка України зізналася, що їй знадобилося десь пів року, аби взяти себе в руки. Складними були перші дев'ять днів. Світлана переживала різні періоди після смерті Віталія Білоножка. Потім діти сказали жінці, що потрібно починати чимось займатися, адже так діла далі не буде.

Я вирішила, що треба терміново зайнятися ділом, треба робити вечір пам'яті, інакше я не витримаю. Ну неможливо це все,

– поділилася народна артистка України.

Співачку також рятували її друзі, які запрошували на концерти до військових. Вона розповіла, що поїздок було багато. Коли Світлана Білоножко побачила поранених українських захисників, то зрозуміла, що не лише у неї біда.

Нагадаємо, що Віталій Білоножко помер у січні цього року. Народному артистові України було 70 років. У чоловіка зупинилося серце, він довгий час перебував у лікарні.