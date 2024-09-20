Світлана розповіла, що Віталій займається рекламою і монтажем. Разом з другом хлопець відкрив фірму, яка вже досягла хороших результатів. В інтерв'ю Rostyslove Production Білоножко зізналася, що думає, що онук стане успішним.

До речі Зірка "Кіборгів" вперше розкрив подробиці про стосунки з дівчиною, молодшою за нього

За словами народної артистки України, дружина Віталія Софія навчається на мікробіолога та вірусолога. Крім того, дівчина викладає в англійській школі. Зокрема, працює головною спеціалісткою.

Я думаю, що їм надзвичайно комфортно вдвох. Тому хороший вибір у нашого Віталіка. Бачите, він правильно все робить, йому потрібна така дружина, яка може бути другом, яка багато знає, яка вчиться, багато досягає. Вони разом, я думаю, звернуть гори,

– зауважила Світлана Білоножко.

Інтерв'ю зі Світланою Білоножко: дивіться відео онлайн

Білоножко зізналася, що не знає, як Віталій та Софія познайомилися. Думає, що десь на молодіжній вечірці. Світлана додала, що спочатку онук не звернув увагу на дівчину. Однак вона приклала трохи зусиль, аби хлопець таки зацікавився. Співачка впевнена, що Софія зробила правильний вибір.

Я так подивлюсь на них зі сторони, думаю – ось з такої молоді треба брати приклад старшому поколінню. Як себе поводити, як ставитися до дружини, і взагалі до сімейного життя. Думаю, що все в них складеться. Ми будемо всі заздрити – білою заздрістю,

– вважає заслужена артистка України.

Нагадаємо, що про одруження Віталія Білоножка стало відомо у серпні цього року.