Цим він поділився в коментарі "Фактам ICTV.Life". Водночас напередодні 48-річний актор показав перші фото з коханою.

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Так, виявилося, що В'ячеслав відсвяткував свій день народження вдома, в оточенні коханої та молодшого сина Василя, з яким дівчина добре знайома. Водночас старший син актора, який навчається в театральному університеті ім. Карпенка-Карого, привітав батька інстаграмі.

Мій старший, Іван, сторіз викладав – такі приємні. Він у мене вже стає популярним потихеньку. Тому він викладав вже свою особисту історію, своє привітання. Під привітаннями отримав дуже багато відгуків для себе, за що дуже вдячний кожному. А молодший, Василь, вдома з моєю дівчиною мене зустрів,

– поділився В'ячеслав.

Що відомо про особисте життя Довженка

В'ячеслав раніше був одружений з актрисою Ксенією Башею протягом 17 років. Пара розірвала шлюб у 2018 році. У колишнього подружжя двоє дітей. Молодший син почергово проживає з матір'ю та батьком, тим часом старший син навчається на четвертому курсі університету і проживає в гуртожитку.

Нова партнерка Довженка працює художником по костюмах у тому ж театрі, де він грає. З огляду на спільні фото пари, дівчина є молодшою. Водночас інших подробиць про неї немає.