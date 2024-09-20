Дмитро Яремчук є сином батька від першого шлюбу. У нього також є брат Назарій, різниця у віці з яким в один рік. Брати майже нерозлучні, та й навіть весілля відіграли разом. Попри такі теплі стосунки між чоловіками, у них залишається прірва у комунікації зі зведеною сестрою Марією, пише Show 24.

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Творча діяльність

Варто зазначити, що Дмитро виступає у дуеті з братом. Їхня професійна діяльність розпочалась у 1996 році з дебютного виступу в Національному палаці "Україна". З того часу чоловіки почали брати участь в українських і міжнародних фестивалях, здобуваючи популярність.

З 2000-х років зірковий дует гастролював у Канаді, Ізраїлі, США, країнами Європи, у Росії тощо. Однак брати запевняють, що сьогодні не ведуть жодної співпраці з російськими колегами, та й взагалі, вони майже не мали зв'язків із країною-агресоркою.

Брати Яремчуки – Вишиванка: дивіться відео онлайн

У 2002 році Назарій і Дмитро заснували пісенний фестиваль "Родина" ім. Н. Яремчука. Захід відбувається щорічно у день народження їхнього батька. У 2004 році братів відзначили званнями заслужених артистів, а у 2017 – народних.

У творчості дуету залишаються центральними теми любові до Батьківщини, родини, матері, рідної землі й тд. Брати, що не дивно, переспівали пісні легендарного батька.

Сімейство Яремчуків виконує пісню "Родина": дивіться відео онлайн

Особисте життя

З майбутньою дружиною Дмитро познайомився у потязі, дорогою до Одеси. Між ними одразу зав'язалось спілкування. Пізніше стосунки переросли у більш романтичні й пара вирішила побратись. До слова, дружина артиста називається Іриною, родом із Києва, а за освітою юристка.

Брати відгуляли весілля разом, тому 18 квітня на світ появились дві українські родини. Весілля було скромне з невеликою кількістю людей. Після святкування подружжя полетіли у медовий місяць до Азії.

Сьогодні Дмитро виховує двох дітей. Співак розповідав, що до батьківства ставиться дуже відповідально.

Дмитро Яремчук із дітьми / Скриншот з відео

Його діти мають багато додаткових занять: школа, фортепіано, гімнастика, співи, боротьба, басейн і вивчення іноземних мов.

Стосунки з Марією Яремчук

Не секрет, що Марія та її брати є зведеними. Адже з першою дружиною Назарій розлучився, а донька народилась від іншої жінки.

Як відомо, після смерті батька почався судовий процес із поділу спадщини. Артисти розповіли, що тоді вони "практично від усього відмовились на користь Марічки". Після цього конфлікт нібито вичерпався, але стосунки між ними залишились специфічними.

Дмитро розповів, що привітав сестру з народженням первістка, але відповіді так і не отримав. Ба більше, дівчина також не вітала братів із народженням дітей. За словами Яремчук, вона з Дмитром дуже рідко бачилася, тому не розуміє його претензії у свій бік.

Бачте, не привітала його, коли в нього народилися діти. Звідки я мала знати це, Діма? Ми не спілкувалися ніколи. Він роками забирав роялті з татових пісень, мені ні копійки не перепадало, а тепер я йому ще й винна, – заявила артистка.

Крім того, цьогоріч Марія випустила документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Кінострічка стала найкасовішим документальним кіно в історії України та вже доступна на Netflix після успішного прокату.

Для аудиторії залишилось загадкою, чому у фільмі не появились сини Назарія Яремчука. Як розповіла Марія, вона зверталась до братів із пропозицією знятись у кінокартині, але вони відмовились без будь-яких пояснень.

В одному з інтерв'ю Назарій і Дмитро розповіли, що досі не переглянули фільм про батька і зазначили, що прізвище Яремчук сьогодні згадується не через кінороботу, а через особу батька.

Де зараз і чим займається Дмитро Яремчук

Як відомо, дует Яремчуків дає благодійні концерти та збирає допомогу на підтримку ЗСУ. У соцмережах брати діляться інформацією щодо актуальних зборів і час від часу публікують короткі вирізки із концертів.

За часів АТО Назарій і Дмитро їздили з виступами до військових. Ще у 2022 році вони розповідали, що планують відновити такі концерти для захисників. Чоловіки живуть у Києві й продовжують працювати над різними творчими проєктами.