Артистка опублікувала фото доньки, яка лежить у лікарняній палаті. За словами виконавиці, Мірабелла впала з електросамоката й отримала перелом руки зі зміщенням.

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Втім, Камалія запевнила, що її доньці вже значно краще. Співачка подякувала клініці "Охматдит", де дівчинці надали допомогу, за професіоналізм і турботу.

Мірабелла, на жаль, потрапила в біду – впала з електросамоката й отримала серйозний перелом зі зміщенням. Завдяки вашій оперативності, вмінню та великому серцю, наша дівчинка вже на шляху до одужання,

– поділилася зірка.

Водночас артистка звернулася до користувачів, в яких є діти. Виконавиця наголосила, що варто бути обережним під час використання електросамокатів та слідкувати за малечею.

Будьте, будь ласка, надзвичайно уважними! Ці пристрої, хоч і здаються безпечними, можуть нести в собі серйозну загрозу здоров'ю. Закликаю всіх дбати про безпеку своїх діток, бути уважними та завжди нагадувати їм про обережність,

– зауважила артистка.

Нагадаємо, днями Камалія вперше розкрила причину розлучення зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром. Виявляється, на заваді подружньому життю стала донька бізнесмена та її матір-росіянка.