Jerry Heil стала першою українською артисткою, яка прикрасила digital-обкладинку популярного журналу в Індії – Hi Celeb Magazine. Фотосесію опублікували на офіційних сторінках глянцю.

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Jerry Heil знялась у стильній фотосесії для обкладинки журналу. Вона постала у новому образі – приміряла сріблястий топ з паєтками та асиметричний чорний костюм. Ф'южн (поєднання різних стилів), який артистка застосовує під час створення музики, вона продемонструвала й у своїх look.

В інтерв'ю Jerry Heil розповіла про свій шлях в музичній індустрії – від перших кроків на сцені до участі в Євробаченні. Коли співачка говорила про творчість, то натякнула на нову пісню.

Процес написання пісень у мене завжди різний. Іноді в голову просто спадає якась випадкова фраза. Наприклад, кілька днів тому я помітила, що англійська фраза "killing me" звучить схоже на українське слово "килими", і створила пісню, яка базується на цій грі слів,

– поділилась зірка.

Останні досягнення Jerry Heil