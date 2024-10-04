Артисти Nemo, що визначають себе як небінарну персону, презентували новий сингл Eurostar. Музичною прем'єрою поділилися в ютубі.

До слова Колаборація поколінь: YAKTAK та Святослав Вакарчук презентували спільний трек "На нічному небі"

Енергійну пісню супроводжував драйвовий та яскравий кліп, у якому знялися учасники Євробачення-2024. Це представниця Польщі Luna, Windows95Man з Фінляндії, литовець Сільвестер Белт, представники Ірландії Bambie Thug. У відео засвітилась й одна з представниць України – Jerry Heil.

Цей поїзд мчить прямо на вершину! Займайте місця та готуйтеся до рейву! Неймовірно пишаюсь цією поїздкою з тобою, Nemo,

– прокоментувала прем'єру Jerry Heil.

Jerry Heil додала, що це перше Євробачення, після якого учасникам вдалось так об'єднатися та подружитися за лаштунками конкурсу.

Nemo виступлять у Києві

Переможці Євробачення-2024 виступлять у клубі Atlas 7 березня 2025 року. Крім власних треків, музиканти дивуватимуть спільною піснею з представницями України. Так, Nemo та alyona alyona й Jerry Heil анонсували трек, над яким працюватимуть разом.