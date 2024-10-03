У новій роботі артисти поєднали дві свої пісні: "Уночі" YAKTAK та "На небі" "Океану Ельзи". Що один, що другий трек встигли полюбитися багатьом людям, а тепер зазвучали разом.

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Ідея про колаборацію з'явилася в артистів після фестивалю Atlas Weekend. Під час виступу YAKTAK Святослав Вакарчук несподівано вийшов на сцену. Так, виконавці заспівали свої пісні "Уночі" та "На небі". Шанувальникам сподобався такий дует, тому тепер артисти створили повноцінну колаборацію.

Трек "На нічному небі" – діалог між різними музичними поколіннями. Він підкреслює те, наскільки музика буває сильною. Вона може об'єднувати та надихати людей, аби вони рухалися далі.

Раніше ми дуже часто грали пісні ОЕ в компаніях під гітару. Пам’ятаю, в ті моменти я уявляв, як колись познайомлюся зі Святославом Вакарчуком і, можливо, заспіваю разом із ним,

– поділився YAKTAK.

YAKTAK та Святослав Вакарчук – "На нічному небі": дивіться відео онлайн

Що шанувальники сказали про колаборацію Вакарчука і YAKTAK