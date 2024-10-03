У новій спільній роботі Артема Пивоварова та KOLA передається стан, у якому перебуває закохана людина. У відеокліпі показано, як у давні часи люди працювали над створенням різних творів. Їх, зокрема, раніше від руки писали пером, а вже потім перейшли на друкарські машинки.

Читайте також Тіна Кароль заспівала з фанаткою для її чоловіка, якого мобілізували: відео, що розчулює до сліз

Роботи видатних українських культурних діячів передаються від покоління до покоління. Нам важливо зберегти те, що передали предки, не загубити, а поширювати. Артем Пивоваром поділився, що для нього велика відповідальність представляти власне бачення класики.

Цьому віршу Михайла Старицького вже понад століття, його знають різні покоління. У проєкті "Твої вірші, мої ноти" я прагну популяризувати та розвивати нашу культуру, тож ми спробували розглянути цю поезію через призму сучасності,

– розповів Артем Пивоваров.

KOLA зазначила, що вірш Михайла Старицького "Виклик" завжди був для неї особливим. Кожен рядок поезії відгукувався для дівчини чимось рідним ще у дитинстві. Тому співачка погодилася на пропозицію Пивоварова.

Ми не просто використали вірш, а додали власне бачення, створили нову мелодію, яка підкреслює глибину і настрій. Мені було дуже комфортно працювати разом з Артемом Пивоваровим, я вклала в наш дует всю душу, і мені справді подобається результат, сподіваюсь, такі самі позитивні емоції принесе і слухачам її прослуховування,

– поділилася KOLA

KOLA та Артем Пивоваров – "Ніч яка місячна": дивіться відео онлайн

Зауважимо, що композицію "Ніч яка місячна" знає чи не кожен українець. Цю пісню переспівали багато українських артистів. Як вже згадувалося, автором слів є письменник Михайло Старицький, а от музику написав композитор Микола Лисенко. Вважається, що іншу мелодію створили Василь Овчинніков та Андрій Волощенко.