Тернополянка присвятила виступ своєму чоловіку, якого мобілізували. Ролик з концерту запостила на своєму акаунті в TikTok одна з відвідувачок, яку дуже розчулив цей вчинок.
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Річ у тім, що Тіна Кароль вирушила в тур містами України. Під час концерту у Тернополі до неї на сцену вийшла місцева жителька Лілія, чоловік якої проходить військові навчання і незабаром відправиться на фронт. Жінка попросила заспівати для нього з Тіною. Разом вони щемливо виконали композицію "Не святі". Кароль була вражена музикальним талантом шанувальниці.
Як в мережі відреагували на виступ фанатки Тіни Кароль
Ролик за участі Тіни та Лілії зібрав вже понад 350 тисяч переглядів та 20 тисяч лайків. У коментарях користувачі залишились в захваті від виступу.
- "Дівчина співає круто";
- "Супер голос";
- "Дуже гарно";
- "Який чудовий голос";
- "Офігезно дівчина заспівала, а Тіна так мило її підтримувала та тримала за руку";
- "Дуже чуттєво, ніжно. Гарна пісня".