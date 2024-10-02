Тернополянка присвятила виступ своєму чоловіку, якого мобілізували. Ролик з концерту запостила на своєму акаунті в TikTok одна з відвідувачок, яку дуже розчулив цей вчинок.

Не пропустіть Дрескод, ріки алкоголю та десятки знаменитостей: як "білі вечірки" Diddy стали легендарними

Річ у тім, що Тіна Кароль вирушила в тур містами України. Під час концерту у Тернополі до неї на сцену вийшла місцева жителька Лілія, чоловік якої проходить військові навчання і незабаром відправиться на фронт. Жінка попросила заспівати для нього з Тіною. Разом вони щемливо виконали композицію "Не святі". Кароль була вражена музикальним талантом шанувальниці.

Як в мережі відреагували на виступ фанатки Тіни Кароль

Ролик за участі Тіни та Лілії зібрав вже понад 350 тисяч переглядів та 20 тисяч лайків. У коментарях користувачі залишились в захваті від виступу.