Наразі P. Diddy перебуває під арештом. Його звинувачують у торгівлі людьми, сексуальному насильстві, зґвалтуванні, домаганнях та рекеті. Список доволі великий, а злочини репера страшні. У сьогоднішньому матеріалі Show 24 читайте про те, хто такий Шон Комбз, про його життя та кар'єру.

За свою кар'єру репер, продюсер та підприємець P. Diddy встиг здобути шалену славу у музичні індустрії. Проте зараз його ім'я здебільшого асоціюється зі скандальними "білими вечірками" та секс-скандалом. Восени цього року репутація зірки, яку він вибудовував так довго, зазнала краху.

Шон Комбз, більш відомий як P. Diddy, у 1993 році заснував звукозаписний лейбл, який отримав назву Bad Boy Entertainment. Продюсер співпрацював з відомими артистами, зокрема з репером The Notorious B.I.G., співачкою Фейт Еванс, виконавцем Machine Gun Kelly та іншими. Окрім цього, P. Diddy заснував власний бренд одягу Sean John та мав безліч різних бізнесів. Його перший альбом No Way Out сім разів ставав платиновим. Саме за свою дебютну роботу репер отримав премію "Ґреммі" у категорії "Найкращий реп-альбом".

Дитинство та ранні роки P. Diddy

Мама Шона Комбза була помічницею вчителя та моделлю, а батько служив у Повітряних силах США. У віці 33 років чоловіка застрелили у власній машині, коли він перебував у Central Park West. Тоді реперу було всього 2 роки. Зауважимо, що його тато вів справи з відомим наркобароном Френком Лукасом.

Репер P. Diddy / Фото Getty images

P. Diddy навчався у католицькій школі для хлопчиків Mount Saint Michael Academy. Там він займався американським футболом та навіть грав за шкільну команду. У дитячі роки хлопець мав прізвисько "Puff", адже він постійно пихтів, так його тіло здавалося більшим. Ба більше, Шон Комбз навчався в Гарвардському університеті, але після другого курсу залишив навчання. Згодом почав стажуватися у лейблі Uptown Records. Він займався продюсуванням артистів та був доволі успішним, однак пішов з компанії на початку 1990-х років.

Успіх P. Diddy у музичній кар'єрі та інші сфери діяльності

У 1997 році вбили друга Шона Комбза – репера The Notorious B.I.G, який ще відомий як Biggie Smalls. Після цього продюсер записав триб'ют I’ll be Missing You, який протягом багатьох тижнів очолював хіт-парад ста найпопулярніших пісень у США Billboard Hot 100. Свій другий альбом P. Diddy презентував у 1999 році, а третій The Saga Continues у 2001 році. Згодом репер створив гурт Diddy-Dirty Money. Загалом музина кар'єра P. Diddy була дуже успішною, хоча він не раз говорив, що хоче покидати цю сферу.

Шона Комбза також можна побачити у кіно. Зокрема, він знімався у таких фільмах: "Бал монстрів", "Шлях Карліто: Прихід до влади", "Зірковий ескорт", "Ульотні дівчата", "Ізюм на сонці".

P. Diddy, крім того, створював реаліті-шоу, зокрема I Want to Work for Diddy та Starmaker P. Diddy. До того ж репер був пов'язаний з лікеро-горілчаним виробництвом та навіть якось уклав угоду з брендом Cîroc, який випускає горілку. Потім він купив бренд DeLeón Tequila – спільно з корпорацією Diageo. Однак у січні цього року вони перестали співпрацювати. Комбз казав, що Diageo недостатньо коштів інвестує в бізнес.

Puff Daddy – I'll Be Missing You: дивіться відео онлайн

Особисте життя P. Diddy

Попри бурхливе особисте життя, репер P. Diddy ні разу не був одружений. Відомо, що він перебував у стосунках з дизайнеркою Місою Гілтон-Брім, з моделлю Кім Портер, з акторкою та співачкою Дженніфер Лопес, зі співачкою Кассандрою Вентурою. У чоловіка також був роман з акторкою Камерон Діас, супермоделлю Наомі Кемпбелл та з реперкою Юнг Майамі. У Шона Комбза є семеро дітей, які народилися від різних жінок.

Зауважимо, що у репера було багато проблем з законом. Декілька жінок звинуватили P. Diddy у сексуальному насильстві. Зокрема, його колишня дівчина Кассандра Вентура (Кессі). Вона заявила, що продюсер жорстоко поводився з нею, вчиняв сексуальне насильство, а у 2018 році зґвалтував. Таких повідомлень було чимало. Жінки одна за одною звинувачували P. Diddy у різних злочинах. Тепер же виплив чи не найгучніший секс-скандал Голлівуду з участі Шона Комбза. Кількість його страшних вчинків вражає. Тож залишається сподіватися, що провину відомого репера доведуть, що він отримає справедливе покарання за свої жахливі злочини.