Поки Шон Дідді Комбс перебуває під арештом у Нью-Йорку, у соцмережах згадують вечірки репера, що стали легендарними в Голлівуді. Show 24 розповість, що відомо про ці заходи, та які секрети могли ховатися за гламуром і шиком.

Зверніть увагу Намагались попередити: як відомі артисти натякали на злочини Diddy у своїх хітах

Якими були "білі вечірки"

Вечірка White Party мала суворий дрескод – гості мали одягати повністю біле вбрання, до того ж декор локації також мав бути білосніжним. P. Diddy називав ці вечірки спробою зруйнувати бар'єри між расами та поколіннями.

Перша "біла вечірка" відбулась у вересні 1998 році в маєтку репера в Гемптоні. Тоді Дідді запросив близько 200 людей на барбекю – серед них зірки R&B, хіп-хопу, світські левиці, актори тощо. Тоді вечірку відвідав Леонардо Ді Капріо, який був на вершині слави після "Титаніка".

Вечірки також відбувалися у Беверлі-Гіллз та Сан-Тропе. Остання вечірка пройшла 4 липня 2009 року. Її організовував не лише Дідді, але і його друг Ештон Кутчер, нині чоловік Міли Куніс. Тоді захід відвідала Демі Мур, Хлої Кардашян, Ніколь Шрезінгер та багато інших. На святі навіть говорили про благодійність – організацію Malaria No More.

Ймовірно, "білі вечірки" перестали відбуватись через те, що Дідді все менше бував у своєму маєтку в Гемптоні.

Які зірки відвідували "білі вечірки"

Щоб потрапити на вечірку, потрібно було отримати запрошення. Чимало знаменитостей відвідували ці заходи: Бейонсе, Jay-Z, Періс Гілтон, Сара Джессіка Паркер, Леонардо Ді Капріо, Кардашяни, Мерая Кері, Ешлі Олсен, Демі Мур, Ештон Катчер та багато інших.

Список цих зірок активно поширюють у мережі, так само як і фото. Важливо зазначити, що присутність тої чи іншої зірки на вечірці не означає, що вона могла бути причетної до незаконної діяльності. Утім, вони могли роками приховували, що відбувалось на заходах насправді.

Freaks offs: що відбувалось після офіційних частин

"Білі вечірки" складались з двох частин: на першу запрошували пресу та навіть приходили з дітьми. Наступна частина мала назву Freaks offs (божевілля). На відео потрапив виступ Дідді перед гостями, де він, власне, оголошує про їхній початок.

Ми вас усіх нагодували. Ми напоїли вас. Тепер настав час насолоджуватися життям. У дітей залишилася година, бо все це перетворюється на таке, що коли ви станете старшими, ви всі захочете прийти сюди... Тож давайте просто почнемо насолоджуватися життям. Приберіть дітей,

– казав репер.

Дідді звернувся до гостей: відео Daily Mail

Слідство стверджує, що на так званих "freak-offs" вживали алкоголь та важкі наркотики, під впливом яких Шон Комбс змушував гостей до статевих актів та оргій. Сам він не завжди брав участь у цьому, а, наприклад, міг знімати процес на відео.

Інсайдери повідомляють, що для цієї частини вечірки Дідді тримав штат секс-працівниць. Ці дівчата, які здавались надто юними, вирізнялися з-поміж інших, бо не були одягнені у брендові речі й не мали коштовностей.

Цілком імовірно, що на freak-offs хлопців та дівчат навмисно "накачували" наркотиками, там ставалися зґвалтування та фізичне насильство. Це могло тривати кілька днів. З'являються свідчення, що учасників не випускали з маєтку, поки у жертв не зійдуть синці.

Одна з учасниць вечірки у липні 2024 подала на Шона Комбса до суду. За її словами, репер найняв її для цих заходів обманом. Дівчину напоювали алкоголем та давали наркотики й змушували займатися сексом з деякими гостями. Адвокат Комбса все заперечував.

Тепер Шону Дідді Комбсу може загрожувати довічне ув'язнення, якщо його визнають винним. Реперу відмовили у звільненні під заставу.