Про це вже встигли зняти безліч тіктоків, рілсів в інстаграм та ютуб-роликів. Водночас також залишається теорія про те, що насправді Майкл Джексон живий, а свою смерть він інсценував.

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Так, одна з найбільш резонансних версій припускає причетність P. Diddy, Jay-Z та Бейонсе до смерті короля поп-музики. Прихильники цієї теорії вважають, що це могло бути зроблено для усунення конкуренції та просування кар'єри Бейонсе. Як "доказ" наводяться тексти пісень, зокрема трек J. Cole "She Knows", де нібито містяться натяки на ці події.

Спочивай з миром, Aaliyah, Спочивай з миром, Left Eye, Майкл Джексон, побачимося, як тільки я помру,

– йдеться в пісні.

Aaliyah, Left Eye і Майкла Джексона нібито мали тісний зв'язок з P. Diddy, Jay-Z та Бейонсе та відвідували ексклюзивні "білі вечірки" і всі три зірки пішли з життя 25-го числа.

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Паралельно з цими новими припущеннями відродилися і старі чутки про те, що Майкл Джексон міг інсценувати свою смерть.

Прихильники цієї версії наводять низку аргументів: фінансові проблеми Джексона та його можливе бажання уникнути боргів, тиск слави та прагнення до анонімного життя, а також загадкові обставини смерті, такі як зникнення записів з камер спостереження та закрита труна на похороні.

Теоретики також згадують про нібито знайдений щоденник із планами інсценування смерті та періодичні "свідчення" людей, які стверджують, що бачили Джексона живим у різних місцях світу.

Хоча ці теорії не мають під собою реального підґрунтя, вони демонструють, наскільки сильним залишається вплив Майкла Джексона на поп-культуру.