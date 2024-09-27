Федеральні агенти ще у березні провели обшуки у будинках репера, що знаходяться у Маямі та Лос-Анджелесі. Це сталося після того, як його колишня дівчина Кессі Вентура подала позов до суду у листопаді 2023 року. Вона розповіла про акти домашнього насильства і продемонструвала відповідні відео. Тоді ще дві жінки висунули схожі звинувачення у насильстві. До слова, в одній із заяв ішлось про те, що Комбс займається секс-торгівлею, пише Show 24.

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Які звинувачення висунули Diddy та чому в справі фігурують прізвища Бібера, Бейонсе, Вілла Сміта та інших

Як стало відомо ЗМІ, виконавець хотів вийти під заставу, але йому відмовили у такому праві. А все тому, що перелік звинувачень просто вражає: сексуальна експлуатація і рекет, сутенерство і зґвалтування, створення злочинної мережі та торгівля людьми тощо.

Відповідно до заяв сторони звинувачення, репер примушував осіб до інтимних зв'язків, а сам процес записував на відео, щоб забезпечити мовчання жертви. Важливо додати, що в списку постраждалих не тільки пересічні люди, а й світові селебреті. У мережі вже склали декілька теорій, які розставляють факти на свої місця.

До прикладу, серед жертв може бути ексучень Diddy – Джастін Бібер, який познайомився з музикантом у доволі юному віці. Дехто із шанувальників вважає, що репер Eminem у своїх треках намагався натякнути про злочинну діяльність артиста. Йдеться про трек Fuel, де співак таємно вимовляє слово "насильник".

Eminem – Fuel (feat. JID): слухати онлайн

Відомо, що Шон Комбс влаштовував скандальні вечірки за участі чималої кількості знаменитостей. За декілька днів до свого арешту, він зняв відео, де промовляв імена зірок, які переступали поріг його будинку. Серед них: Вілл Сміт, Кара Делавінь, Снуп Догг, Ашер, Джей Ло, Бейонсе, Опра Вінфрі та багато інших.

Список зірок, які були присутні на вечірках Шона Комбса

Леонардо Ді Капріо, який також фігурує у списку, поспішив відхреститись від будь-яких звинувачень. Інсайдери, близькі до актора, підтвердили той факт, що зірка на початку 2000-х років дійсно був на вечірках репера, але це були класичні розваги, без будь-якого дивацтва.

Під час обшуку знайшли не тільки вогнепальну зброю та заборонені речовини, а й тисячі пляшок лубрикантів і дитячої олії. Для чого реперу така кількість запасів, лишається тільки здогадуватись.

У будинку Diddy знайшли тисячу пляшок дитячої олії: дивіться відео

Журналістам вдалось відшукати цікавий факт, що 22 роки тому музикант на одному з вечірніх шоу розповідав, що для жінок потрібні замки на дверях. Ба більше, за непідтвердженою інформацією, охоронці репера залякували жертв і свідків його дій, щоб він зміг продовжувати свої знущання й залишатись "безневинним".

Наразі розслідування триває, а прокурорам доведеться багато попрацювати, щоб довести ймовірну вину Diddy.