Чой Сун Хва буде змагатися ще зі 31 учасницею конкурсу, аби вибороти шанс представити Південну Корею у фіналі "Міс Всесвіт", який відбудеться вже у листопаді у Мексиці. Про це повідомляє CNN.

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Організатори конкурсу "Міс Всесвіт" протягом десятиліть дотримувалися суворих вікових обмежень. Річ у тім, що брати участь у ньому могли лише жінки віком від 18 до 28 років. Однак цього року обмеження були зняті, у зв'язку з модернізаційними процесами. Минулого року, до речі, конкурс скасував ще одну заборону. Після цього долучитися до участі можуть вагітні, матері та жінки, які раніше перебували у шлюбі.

Чой Сун Хва поділилася, що повинна була спробувати взяти участь у конкурсі, коли зняли вікові обмеження. Жінка зазначила, що мати гарний зовнішній вигляд – важливо, але, крім того, потрібно поважати інших людей та віднайти душевний спокій. Також вона каже, що варто мислити позитивно, бо зараз навколо багато негативу.

Останніми роками конкурси в Кореї часто критикували. Люди вважали, що вони просувають певні стандарти краси, через це деякі учасниці роблять різні хірургічні втручання. Чой Сун Хва зауважила, що зараз складно знайти того, хто б не змінював свою зовнішність. І це стосується не лише корейок, але й жінок з інших країн.

Чой Сун Хва з іншими учасницями конкурсу "Мій Всесвіт Корея" / Фото Charlie Miller/CNN

Що відомо про Чой Сун Хва

До речі, у корейському світі моди Чой Сун Хва вже знають. Річ у тім, що вона у 72-річному віці стала моделлю, оскільки зіткнулася з певними фінансовими труднощами. Ця професія була давньою мрією жінки. Цьогорічна фіналістка конкурсу "Міс Всесвіт Корея" навіть займалася в модельній академії, щоб вміти гарно дефілювати. Вже у 74 роки Чой Сун Хва дебютувала на Тижні моди, що проходив у Сеулі.

Після цього жінку можна було побачити у корейських журналах, зокрема у Harper’s Bazaar і Elle. Ба більше, вона знімалася у рекламних кампаніях для різних брендів. Зараз Чой Сун Хва пишаються її діти та онуки.