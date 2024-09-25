З самого дитинства дівчата займались музикою. Були учасницями декількох колективів, закінчили музичну школу, працювали на радіо, а потім разом закінчили факультет естрадного вокалу та вступили до академії культури й мистецтва. Така плідна діяльність стала поштовхом до слави, яка потім почала згасати, пише Show 24.

До теми Як сьогодні живе блогерка Саша Бо, яка скандально розлучилась з Ігорем Пустовітом

Гурт "Алібі": розквіт і занепад

У 2001 році на майданчику українського шоубізнесу появився новий дует під назвою "Алібі". Дві сестри робили все для того, щоб стати впізнаваними, тому за рік вони представили дебютний альбом "Дві сльози", а згодом вийшла платівка під назвою "Да или Нет".

Виконавиці є авторками багатьох треків, які виходили під їхнім іменем: "Табу", "Забудь", "Исповедь", "Мелодия дождя", "Не для прессы", "С чистого листа" тощо.

Алібі – Tabu: дивіться відео онлайн

У 2011 році зірковий дует став ведучими проєкту "Майданс" разом із Тіною Кароль. Але вже за рік співачки повідомили приголомшливу новину, що гурт припиняє своє існування, а вони беруть творчу перерву.

Було декілька причин чому Анна й Ангеліна прийняли таке рішення. Серед них: бажання насолодитись особистим життям і поринути в будні материнства й спробувати власні сили у сольній діяльності. На жаль, кожна з дівчат випустили лишень по треку й на цьому сольні проєкти закінчились.

У 2021 році Завальські прийшли на сліпі прослуховування у проєкт "Голос країни". Вони виконали пісню Chiribim й розвернули крісла всіх зіркових тренерів. Дует відмовився від подальшої участі у шоу, зазначивши, що дорогу слід давати молодим артистам.

The Alibi Sisters – "Чірібім-чірібом" (Голос країни 11): дивіться відео онлайн

Така поява на сцені означала те, що сестри знову повертаються у шоубізнес під новою дуетною назвою The Alibi Sisters.

У 2023 році колектив презентував пісню "Йшла дівчина лучками", як присвяту місту Києву.

The Alibi Sisters – Йшла дівчина лучками: дивіться відео онлайн

Якщо раніше їхній дует робив ставку на сексуальності та відвертості образів, то сьогодні співачки відмовились від цього, заявивши, що вони і їхня творчість подорослішали.

Особисте життя сестер Завальських

У 2015 році Анна вийшла заміж за композитора і музиканта Дмитра Саратського, від якого у 2016 році народила сина.

Анна Завальська з чоловіком і сином / Фото з інстаграму співачки

У 2015 році й Ангеліна вийшла заміж за ведучого Олександра Колодія.

Ангеліна Завальська вийшла заміж / Фото з інстаграму співачки

У шлюбі подружжя виховує сина Кирила та донечку Меланію. Що цікаво, виконавиця не любить ділитись із публікою деталями особистого життя та навіть не публікує світлини дітей.

Де зараз і чим займаються співачки

На початку повномасштабної війни сестри прийняли рішення вивезти дітей за кордон у безпечне місце. Анна з сином тривалий час жили у Британії, де хлопчик навіть ходив до школи. Однак за рік часу Анна й Ангеліна зрозуміли, що не можуть більше без рідної домівки, тому вирішили повернутись.

"На самому початку війни – в березні 22-го, ми виїхали, бо прийняли рішення вивезти дітей у безпечне місце… Дуже сподівались, що цей терор скоро закінчиться. Але, коли усвідомили, що це все так швидко не завершиться – повернулись додому, бо хотіли бути разом з чоловіками, в рідному місті, та діти мали повернутись до школи. Діти, на жаль, вже звикли й спокійно ставляться до цього. У школі всі разом йдуть в укриття, де продовжуються заняття, та їм навіть доводиться інколи там обідати. Душа болить за дітей кожен раз під час тривог, але вони дуже сильні, сміливі й мужні, навіть більше ніж деякі дорослі", – розповіла Ангеліна.

Сьогодні зірковий дует продовжує виступати як в Україні, так і за її межами з благодійною метою. Частина прибутків із їхніх квитків іде на допомогу ЗСУ.

Вони певні, що новий стиль, у якому постали перед публікою, це результат довгої трансформації, пошуку себе й кропіткої роботи. Зараз можна спостерігати за тим, як сестри виступають та презентують шанувальникам нових себе.