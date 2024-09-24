Справжнє ім'я Саші Бо – Олександра Тарнавська. Родом з Івано-Франківська, у шкільні роки закінчила музичну школу за класом фортепіано, а згодом вступила до Чортківського медичного коледжу на факультет ортопедичної стоматології. Дізнавайтесь у матеріалі Show 24, чим блог Саші Бо приваблює аудиторію, яку палку любов проявляє до пластичної хірургії та чому вся країна говорила про її розлучення.

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Блогерство і любов до пластики

Блогерську діяльність дівчина розпочала у 2016 році. У блозі переважають теми материнства, краси, здоров'я та лайфстайлу. Інфлюєнсерка дбає про те, щоб сторінка в інстаграмі мала естетичний вигляд, тому чимало часу приділяє створенню якісного контенту.

Інстаграм-сторінка Саші Бо / Скриншот сторінки

В інстаграм-сторісах часто ділиться буденними справами, розповідає про те, чим займалась цілий день, а також співпрацює з багатьма брендами, створюючи рекламні інтеграції.

У 2020 році Олександра відкрила власний салон "Stories by Sashaabo" в Івано-Франківську. Там надають послуги манікюру та педикюру, макіяжу, фарбуванню, створенню зачісок тощо.

За рік блогерка відкрила клініку естетики тіла "Stories Aesthetic Clinic". Зокрема, клієнти можуть отримати послуги косметолога, подолога, стоматолога і тд. Варто зазначити, що два бізнеси доволі успішні, й сама інфлюєнсерка дбає про естетичний візуал клініки та салону в соцмережах.

Саша Бо ніколи не приховувала того, що робила чимало пластичних операцій. Ідеться про збільшення грудей і губ, булхорн (пластика губ) й ринопластику. Сьогодні блогерка віддає перевагу уколам ботоксу, але підписників закликає дуже уважно ставитись до змін у зовнішності.

Нещодавно вона поділилась світлинами, де показалась аудиторії з філерами та без них. Олександра зазначила, що не розуміє, чому не позбулася наслідків маніпуляції на обличчі раніше.

Саша Бо показала, як виглядала з філерами й без них / Скриншот з інстаграм-сторіс

Я дуже тішусь, що свого часу повністю вивела філери з обличчя. Ні краплі не залишилось. З підборіддям були питання, яке я вирішила ботоксом. Тепер м'язи підборіддя заблоковані й більше не робиться "ж*пка". І навіщо було туди філер колоти, скажіть,

– зізналася Саша.

До слова, Тарнавська була однією з тих, яка опинилась у центрі гучного скандалу через вечірку під назвою "Голодна туса", яку проводив Олександр Заліско в День пам'яті жертв Голодомору у Будинку вчених у Львові.

Особисте життя блогерки

У 2015 році дівчина вийшла заміж за ексведучого, блогера та ютубера Ігоря Пустовіта.

Саша Бо та Ігор Пустовіт / Фото з інстаграму блогерки

У 2016 році в пари народився син Данило, а за два роки – другий син Євген. У соцмережах подружжя демонструвало ідилію сімейного життя, тому новина у 2021 році про те, що вони розлучаються, стала справжньою несподіванкою.

Спершу пара не ділилась деталями розриву стосунків, але в один момент ексзакохані почали "копатись у брудній білизні" й виливати одне на одного чимало бруду. Це спричинило чималу хвилю обговорення в суспільстві, адже всі зрозуміли, що ідеальна картинка їхньої родини виявилась справжнісіньким фейком.

Сьогодні Саша Бо перебуває у стосунках з ексодногрупником Платоном Тарнавським. Блогерка у 2023 році народила від чоловіка донечку Віру.

Старші сини ходять до школи, а новий обранець мами виконує роль турботливого вітчима.

Нещодавно інфлюєнсерка поділилась думками, що звинувачує себе в тому, що в дітей появились страхи через війну. Їй шкода, що малеча не перебуває у безпечному місці, і розуміння цього факту розриває Олександру на шматки.

Де зараз і чим займається блогерка

Саша Бо займається благодійністю і допомагає ЗСУ. Вона заснувала фонд "Тарнавських", який відповідає на офіційні запити українських захисників.

У січні цього року жінка розповіла, що натрапила на шахрая, який не відправив автівки на Схід. Вона разом із підписниками зібрала гроші на проєкт "Мобільне СТО". Організатор представився військовим з АТО.

Після того, як всі кошти були зібрані, Саша Бо передала їх ГО Чепури Олександра, який мав займатися реалізацією проєкту "Мобільне СТО" і запевняв, що після передачі відвезе авто захисникам на фронт, втім цього досі не сталося.

Саша Бо натрапила на шахрая / Скриншот з інстаграм-сторіс

Блогерка розповіла, що постійно намагалася зв'язатися з чоловіком, аби дізнатися, чи доставили машину на фронт, втім він завжди знаходив відмовки й обманював, що був на Сході. Зрештою, жінці вдалось зв'язатися з Олександром Чепурою і забрати автомобіль.

Весною інфлюєнсерка повідомила, що зістригла своє волосся через проблеми зі здоров'ям.

Одна справа – відрізати каре, бо душа потребує змін і зовсім інше – коли у тебе проблеми зі здоров'ям, коли буквально лисієш і не вмієш навіть укладку зробити, бо волосся інше... Зовсім інше. Не моє,

– написала Саша Бо.

Саша Бо змінила імідж / Фото з інстаграму блогерки

Влітку жінка здивувала підписників новим татуюванням на спині.

Я більше не хочу тримати це поза кадром. Позаду вже 16 годин сеансів тату. Залишився один, і я покажу фінальний результат,

– написала блогерка.

Саша Бо набила нове тату / Скриншот з інстаграм-сторіс

Однак думки користувачів у мережі доволі розрізнились. Одні зазначають, що дуже гарний задум, а другі критикують, бо їм татуювання нагадує герб Російської Федерації.

Блогерка вирішила відповісти на припущення підписників: "Курку ви теж не їсте, бо асоціації?"

Олександра продовжує жити у рідному місті з родиною та зазначає, що саме близькі дають їй сили витримати всю напругу. Вона вірить, що Україна переможе ворога і в її рідній країні запанує мир.