Наталія родом із Тернополя зі звичайної родини. Вона здобула вищу освіту в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка на історичному факультеті, однак за професією так і не працювала. Як блогерці вдалось стати успішною, у якому гучному скандалі фігурувало її ім'я та як вона сьогодні живе, читайте в матеріалі Show 24.

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Шлях до блогерства

Попри те, що Литвин не знайшла себе в історії, вона проявила неабияку цікавість до журналістки та навіть працювала в одному з регіональних видань. Коли Росія окупувала Крим і вдерлась на Схід України, дівчина долучилась до волонтерства і навіть давала коментар щодо своєї діяльності.

Наталі Литвин про волонтерство: дивіться відео онлайн

Вона ніколи не ставила собі цілі, щоб стати блогером, тому вела сторінку в інстаграмі, як усі люди. Згодом вона захопилась кондитерською справою і почала ділитись рецептами та світлинами смаколиків. Це стало поштовхом до того, що кількість підписників почала збільшуватись.

Тоді Наталі зрозуміла, що люди потребують інформації, а вона може її надати. Так і почав розвиватись блог. З кожним роком аудиторія продовжувала рости, а Литвин шукала ідеальний стиль сторінки та манери подання себе, як лідера думок, що їй і вдалось.

Особисте життя

Обранцем інфлюєнсерки став блогер і ведучий Олександр Куровський. Пара разом уже понад 6 років.

Чотири роки тому вони відіграли шикарне весілля, яке обговорювала вся країна, адже блогери не пошкодували жодних ресурсів для того, щоб пам'ятний залишився гарною згадкою.

Цього року сімейство поповнилось ще одним членом родини. Наталі вперше стала мамою. У подружжя народився син, якого назвали Даном.

Молоді батьки відверто діляться в інстаграмі про новий досвід у житті, розповідають, як зростає син, що йому цікаво, які перші досягнення вже отримав.

Наталі та Олександр доволі часто влаштовують професійні фотосесії, якими діляться зі своєю аудиторією.

Гучний скандал у кар'єрі Литвин

У 2021 році про цю історію не говорив, мабуть, що, тільки лінивий. Усе почалось з того, що інфлюєнсер, Олександр Заліско, вирішив відсвяткувати день народження з еротичною тематикою Show bar в День пам'яті жертв Голодомору у Будинку вчених у Львові. Серед запрошених гостей були Наталі Литвин й Олександр Куровський.

Блогери відсвяткували день народження в День пам'яті жертв Голодомору / Фото з інстаграму Наталі Литвин

Однак скандал розгорівся після того, як Володимир Остапчук, який був ведучим заходу, опублікував в сторіс фотографію святкового столу, яку підписав: "Голодна блогерська туса".

Блогерська вечірка / Скриншот з інстаграм-сторіс Володимира Остапчука

Ця подія викликала неабияке обурення в суспільства. Ба більше, у той час вирувала пандемія коронавірусу, а Львів був у "червоній зоні". Гості вечірки Олександра Заліска нібито мали сертифікати про вакцинацію чи ПЛР-тести, однак навіть їх наявність не дозволяла проводити такі гучні вечірки.

Спершу розпочався конфлікт між блогерами та аудиторією, а пізніше стало відомо, що помер директор Будинку вчених, який дуже близько взяв до серця історію з "голодною тусою".

У результаті, блогери публічно просили вибачення за свою поведінку, а градус суперечки почав спадати.

Допомога ЗСУ

Коли розпочалась повномасштабна війна, то Наталі з чоловіком перебували у відпустці за кордоном. Але вони прийняли рішення повернутись до України.

Подружжя створило власний благодійний фонд, де збирають гроші на потреби армії. В описі йдеться, що вже вдалось придбати й відправити на передову понад 90 автівок.

Пара активно звітує про витрачені кошти, пояснює нюанси волонтерства і намагається створити щось креативне, щоб якомога більше людей долучилось до допомоги армії.

Як сьогодні живе блогерка

Наталі Литвин продовжує жити й працювати в Україні. Її блог виріс до впізнаваного рівня, з інфлюєнсеркою співпрацює чимало відомих брендів, та й сама блогерка приділяє багато часу для створення естетичного та креативного контенту.

Вона розповідає про особисте життя, ділиться побутом, висвітлює тему війни, а також підіймає теми, які не дуже популярні у суспільстві. Литвин також має канал у тіктоці, але не так часто закидає туди відео, ймовірно, через брак часу. Однак навіть у цій соцмережі жінка отримала понад 1,6 мільйона вподобань.

Інстаграм-сторінка Наталі Литвин / Скриншот сторінки блогерки

Подружжя інвестує в нерухомість, бо вважає, що це правильний вклад грошей. Однак головна увага сьогодні зосереджена на синочкові, в якого вкладають усю любов і тепло.