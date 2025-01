Олександр народився у Черкасах, навчався у музичній школі та брав участь у конкурсах читців. Пізніше навчався у Київському економічному університеті імені Вадима Гетьмана, однак відчував, що його місце на сцені, тому влаштувався на телеканал О-TV. Як Скічко став знаменитим, що відомо про його політичну діяльність та де він сьогодні, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

Шлях у шоубізнес

Першою грандіозною появою Олександра на телебаченні стала участь у шоу "Україна має талант". Там він прославився пародіями на відомих політиків.

Пізніше чоловік поїхав до Росії, де виступив у проєкті "Хвилина слави". На обох шоу Скічко пройшов до фіналу, однак перемоги не здобув. Деякий час працював у російській програмі "Добрий монінг" та на каналі "Муз-ТВ". Згодом повернувся в Україну та був ведучим шоу "Підйом" на "Новому каналі" (2012-2013 роки), "Співай як зірка" на каналі "Україна" (2015 рік), "Зірковий шлях" (2015) тощо. Працював ведучим ранкового шоу на радіо NRJ.

У 2017 році разом з Володимиром Остапчуком та Тімуром Мірошниченком був співведучим пісенного конкурсу Євробачення у Києві.

Успіх шоумена був настільки грандіозний, що його почали запрошувати церемонії, весілля, корпоративи та інші заходи, де він міг розважити публіку.

Політична кар'єра

У 2019 році чоловік прийняв рішення докорінно змінити сферу своєї діяльності. З 29 серпня 2019 до 29 січня 2021 був депутатом ВРУ IX скликання. Його обрали на виборах за 197 округом у Черкаській області від партії "Слуга народу". Паралельно з цим був головою підкомітету з питань залізничного транспорту Комітету ВРУ, заступником члена делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

У 2021 році Олександра призначили головою Черкаської ОДА. Однак у березні 2022 року політик нібито написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Особисте життя

Першою дружиною Скічка була телеведуча, яка старша за нього на 10 років. Він не розповсюджує імені колишньої та рідко обговорює свій попередній шлюб.

Другою обраницею експолітика стала донька українського бізнесмена Єлизавета Юрушева. У 2017 році пара одружилась та виховує трьох дітей: сина Єлизавети від першого шлюбу і двох спільних доньок – Тату й Анну, яка народилася під час великої війни у Відні.

Родина Олександра Скічка / Фото з інстаграму шоумена

Після початку повномасштабного російського вторгнення Єлизавета з дітьми перебралась у Мілан.

Де зараз і чим займається Олександр Скічко

У соцмережах дружина Олександра повідомила, що він завершив свою політичну кар'єру і тепер повністю присвячує себе бізнесовим справам в Україні.

За словами Юрушевої, маючи статус багатодітного батька, Скічко дозволено перетинати кордон, щоб відвідати своїх дітей в Італії. Утім, підтримувати стосунки на відстані – ще те випробування для подружжя.

Як Олександр Скічко виїжджає з України / Скриншот з інстаграму

Саша зараз живе на дві країни, тому звичайно це важко. Він займається зараз бізнесом в Україні й час від часу приїжджає до нас. У нас обох змінилась діяльність, професія, тому зараз насправді в нас дуже "веселий" особистий період. Але і він, і я, зараз фокусуємося на нашій діяльності, все спрямоване туди – він розвиває бізнес, а я намагаюся зробити щось нове і підтримувати те, що вже є. Тому зараз поки так,

– зізналася Єлизавета.

Крім того, Олександр майже не з'являється у публічному просторі й зрідка публікує світлини у соцмережах.