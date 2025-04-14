Відомо, що внаслідок обстрілу постраждало понад 100 людей. На тлі цих новин, Бернар–Анрі Леві також розповів про свій нещодавній візит до Сум. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Бернара–Анрі Леві.

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"Буча стала українською Орадур, а Суми – українською Гернікою", – написав Анрі-Леві, проводячи паралелі з масовим вбивством цивільних у французькому селищі Орадур-сюр-Глан нацистами в 1944 році та руйнівним бомбардуванням баскського міста Герніка в 1937 році під час громадянської війни в Іспанії.

Для довідки! Станом на ранок 14 квітня кількість жертв трагедії в Сумах, на жаль, зросла: за повідомленнями, 34 людини загинули, ще 119 отримали поранення.

Письменник категорично висловився щодо подальшої міжнародної політики стосовно агресора.

Ніяких більше дискусій з Росією. Негайне припинення всіх переговорів. Путін має бути підданий остракізму доти, доки він не візьме на себе зобов'язання не атакувати цивільні об'єкти,

– наголосив Анрі-Леві.

Режисер додав, що відвідував Суми лише тиждень тому і теж став свідком обстрілів міста російськими військовими.

Коли я був там у неділю, 6 квітня, на місто впало 95 безпілотників і снарядів. Але ніхто не міг уявити трагедії сьогоднішнього дня (13 квітня – 24 Канал), цього жахливого злочину проти хороброї та героїчної України,

– зазначив він, опублікувавши фотографії зі свого недавнього візиту до України.

Варто нагадати, що Бернар Анрі-Леві підтримує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. 7 квітня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручив філософу почесну військову відзнаку "За сприяння війську", назвавши француза "справжнім другом України".