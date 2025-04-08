Він показав кадри з їхньої зустрічі. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Головнокомандувача ЗСУ.
Не пропустіть У Львові провели в останню путь зірку "За двома зайцями" Таїсію Литвиненко
Після церемонії нагородження Сирський підкреслив, що неодноразово зустрічався з Леві в зонах бойових дій. Головнокомандувач відзначив, що Бернар-Анрі робить величезну роботу, щоб утримувати Україну у фокусі уваги Заходу через свої фільми, публікації, зустрічі з політиками та виступи на найвищих майданчиках.
Сирський також наголосив на тому, що Леві закликає до конкретних дій щодо підтримки України: посилення озброєння, посилення санкцій проти Росії та визнання російських злочинів геноцидом.
Бернар-Анрі Леві був свідком багатьох військових конфліктів та цілком обґрунтовано визначає російсько-українську війну як "головну війну на планеті", у якій на кону стоїть не лише незалежність України, а й майбутнє Європи та всього Заходу. Виступає як моральний голос західного світу та нагадує, що байдужість до агресії – це співучасть,
– зазначив Головнокомандувач ЗСУ.
Що відомо про Бернара-Анрі Леві
- Французький документаліст підтримує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Ще раніше він виступав на підтримку Революції Гідності та особисто виступав із промовами на Майдані.
- Протягом останніх років Леві створив три документальні стрічки про українську боротьбу: "Чому Україна", "Слава Україні" та "З Україною в серці", які допомагають міжнародній аудиторії краще розуміти події в нашій країні.
- Він також надає практичну допомогу українцям, зокрема фінансував відновлення Ізюмської центральної міської лікарні, яка постраждала внаслідок окупації.
- Бернар-Анрі публікує матеріали про Україну в провідних світових виданнях та навіть відвідує прифронтові території. Нещодавно він побував у Сумській області, де зустрічався з українськими військовими.