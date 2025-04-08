Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

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Чин поховання провели у Храмі Святої Трійці УГКЦ на вулиці Тершаковців, 11А. Після завершення церемонії прощання Таїсію Литвиненко поховали на Личаківському кладовищі Львова.

Напередодні, 7 квітня, у тому ж храмі відбувся парастас за покійною.

Для довідки! Творчий доробок акторки нараховує понад сотню театральних ролей. Акторка також знімалася в кіно та займалася викладацькою діяльністю, працюючи доцентом кафедри театрознавства та акторської майстерності у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Сумна звістка про те, що Таїсія Литвиненко померла з'явилася 6 квітня. Інформацію про смерть підтвердив син акторки, хоча причини наразі не розголошуються. Відомо, що Таїсія Литвиненко пішла з життя у віці 90 років.