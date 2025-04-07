Зібров поділився, що розмір його пенсії становить 8400 гривень. Цих грошей співакові вистачає, щоб заправити автомобіль, інформує Show 24 з посиланням на проєкт "Тур зірками".

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Пенсію мені вже підняли – 8400. Два рази бак заправити, дизель. Я вже накопичив будинок, дачу, машину, все, що є у квартирі. Вже все є. Куди витрачати гроші? Тим паче я пенсіонер заслужений. Ну так з вигляду і не скажеш, звичайно, що пенсіонер. Молодий пенсіонер,

– сказав Павло Зібров.

Співак розповів, що живе в селі. У нього є самогонний апарат, сад, ставок з рибою, невеликий город, хлібопічка, а у погребі – консервація. Це допомагає народному артистові України економити.

"Тур зірками": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше Павло Зібров зізнався, що міг би вижити лише на пенсію. Також співак поділився, що статус народного артиста України не вплинув на розмір його пенсії. До того ж він заявив, що продовжує працювати та поки не планує залишати свою діяльність.