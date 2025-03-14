Народний артист України зізнався, що його пенсія складає близько 8,5 тисяч гривень. Про це Павло Зібров розповів в інтерв'ю "ТСН. Наодинці", передає 24 Канал.

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Співак зазначив, що статус народного артиста не вплинув на розмір його премії. Жодні заслуги не додали йому фінансових бонусів.

Деякі дивуються, але хочу сказати, що в Івана Поповича ще менше, в Алли Кудлай на тисячу більше. Тобто це не грає ролі, що ти народний чи не народний, легенда чи не легенда, професор чи не професор. Отак обрахували, як то кажуть, нас,

– поділився Павло Зібров.

На думку музиканта, він би зміг вижити лише на одну пенсію. Зібров розповів, що має будинок та город, на якому обожнює поратися.

"У мене город. У мене поблизу заміського будинку є грядочка картоплі, бурячка, моркви, цибулі. У мене прекрасний садок, і я це люблю обрізати, його підживляти, збирати, а потім угощати всіх", – поділився Павло Зібров

Зібров про те, чи має нерухомість

Павло Зібров додав, що продовжує працювати. Наразі він не планує полишати свою діяльність, хоч його концерти часто бувають благодійними, а додаткових доходів в артиста немає.

"Як це не працювати? Скажіть, що робити? Сидіти на дивані, курити бамбук і дивитися поки війна закінчиться? Потрібно працювати! На жаль, нерухомості жодної у мене немає. Є собака, вівчарка, є садок, город, заміський будинок, квартира в Києві, машина. Ну і вуса мої нерухомі", – поділився співак.

Нагадаємо, що Павло Зібров у своєму образі найбільше цінує вуса. У 2019 році він застрахував їх на 270 тисяч доларів. Павло Зібров готовий збрити фірмові вуса за однієї умови – якщо за це куплять танк для армії.