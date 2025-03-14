Народный артист Украины признался, что его пенсия составляет около 8,5 тысяч гривен. Об этом Павел Зибров рассказал в интервью "ТСН. Наедине", передает 24 Канал.

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Певец отметил, что статус народного артиста не повлиял на размер его премии. Никакие заслуги не добавили ему финансовых бонусов.

Некоторые удивляются, но хочу сказать, что у Ивана Поповича еще меньше, у Аллы Кудлай на тысячу больше. То есть это не играет роли, что ты народный или не народный, легенда или не легенда, профессор или не профессор. Так обсчитали, как говорится, нас,

– поделился Павел Зибров.

По мнению музыканта, он бы смог выжить только на одну пенсию. Зибров рассказал, что имеет дом и огород, на котором обожает возиться.

"У меня огород. У меня вблизи загородного дома есть грядочка картошки, свеклы, моркови, лука. У меня прекрасный садик, и я это люблю обрезать, его подкармливать, собирать, а потом угощать всех", – поделился Павел Зибров

Зибров о том, имеет ли недвижимость

Павел Зибров добавил, что продолжает работать. Сейчас он не планирует оставлять свою деятельность, хотя его концерты часто бывают благотворительными, а дополнительных доходов у артиста нет.

"Как это не работать? Скажите, что делать? Сидеть на диване, курить бамбук и смотреть пока война закончится? Нужно работать! К сожалению, недвижимости никакой у меня нет. Есть собака, овчарка, есть садик, огород, загородный дом, квартира в Киеве, машина. Ну и усы мои недвижимы", – поделился певец.

Напомним, что Павел Зибров в своем образе больше всего ценит усы. В 2019 году он застраховал их на 270 тысяч долларов. Павел Зибров готов сбрить фирменные усы при одном условии – если за это купят танк для армии.