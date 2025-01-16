Как оказалось, девушка занимается дубляжем и ей это хорошо удается. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ЖВЛ.

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Диана Зиброва ходит на курсы и активно работает, чем очень гордится ее папа-певец.

Она работает над собой. Сейчас уже вторые курсы заканчивает: и дикторские курсы, и курсы переводчиков дубляжа. Представляете, дубляж? Сейчас она вышла уже на другой, высокий уровень дублирования. Я думаю, что это возможно будет связано с ее профессией. Она дублирует все: документальные фильмы, художественные ленты, телевизионные программы, мультики. Работы очень много, и это ей нравится. Я просто смотрю и горжусь! Она артистка,

– отметил Зибров.

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Что известно о Диане Зибровой