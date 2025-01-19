Артист родился в 1957 году в селе Красное, что в Винницкой области. С самого детства Павел интересовался творчеством, а в 9 лет поступил в музыкальную спецшколу-интернат им. Н. Лысенко, получая образование по специальности виолончелист и контрабасист. Как складывалась карьера главного "усача" страны, что известно о личной жизни и где он сейчас, узнавайте в материале Show 24.

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Путь к большой сцене

В 20 лет Зибров поступил в Киевскую консерваторию имени Чайковского и уже тогда параллельно работал в Государственном эстрадно-симфоническом оркестре Украины. После завершения учебы Павел пошел в армию и в 23 года оказался в Афганистане.

Павел Зибров в армии / Фото из открытых источников

После завершения службы мужчина снова пошел получать образование по специальности классический вокал. Уже в 1993 году Павел Николаевич получил звание заслуженного артиста Украины. Одни из лучших плодов творческой деятельности появились в сотрудничестве с поэтом Юрием Рыбчинским. Пожалуй, все слышали такие популярные песни, как "Мертві бджоли не гудуть", "День народження" и "Хрещатик".

Павел Зибров – "Мертві бджоли не гудуть": смотрите видео онлайн

В 1994 году артист вместе с женой Мариной основали первый частный театр песни имени Павла Зиброва. Под одной крышей певец собрал лучших музыкантов, хореографов, композиторов, поэтов, сценаристов и многих других. Сам Зибров работал как директор и художественный руководитель. В 1996 году Леонид Кучма подписал приказ о присвоении певцу звания народного артиста Украины.

Павел Зибров в молодости / Фото из открытых источников

Каждый год для мужчины стал все успешнее. Его популярность росла, песни становились бессмертными хитами и сам он начал преподавать на кафедре эстрадного пения в Киевском университете культуры и искусств. Павла Николаевича приглашали участвовать в различных шоу: "Танцы со звездами", "Голос страны", "МастерШеф. Селебрити", "Поют все" и другие.

Личная жизнь

Первой женой артиста была Татьяна Самофалова. У супругов родился сын Сергей, однако через некоторое время жена ушла от мужа. Ранее певец признавался, что пытался спасти этот брак, однако не смог. Они разошлись, когда их первенцу было всего два года.

Как известно, сын Зиброва работает с компьютером, однако в детали профессии Зибров вдаваться не стал. Сергей живет в Канаде и имеет двое детей. Певец добавил, что "сделал сыну хороший кусок хлеба". На старте помог, а дальше парень пошел своей дорогой.

Если нужно, он скажет: "Помоги мне", безусловно я ему помогу. Но он гордый и самодостаточный. Нормально, значит я выполнил свои обязанности, как говорится,

– отметил артист.

Со временем Зибров познакомился со своей второй женой Мариной. Исполнитель так увлекся женщиной, что использовал все свои возможности, чтобы покорить сердце дамы. Через два года пара поженилась.

У обоих есть сыновья от предыдущих браков, но имеют и общего ребенка – дочь Диану. Ранее Зибров признавался, что его можно назвать "подкаблучником", потому что жена и дочь всем заправляют. Но артист этого не стесняется, ведь считает, что его задача – создать лучшие условия для них, а тогда и он будет купаться, как вареник в масле.

Павел и Марина Зибровы / Фото из инстаграма певца

В прошлом году супруги отметили 30 лет совместной жизни, а также юбилей Марины. По случаю этих праздников Павел Зибров сделал для жены музыкальный подарок – презентовал песню.

Павел Зибров – "Любимой жене": смотрите видео онлайн

Где сейчас и чем занимается Павел Зибров

Когда началась полномасштабная война, артист с семьей был в Киеве. Семейство приняло решение на время поехать в безопасное место.

Однажды Павел Николаевич сказал, что готов сбрить усы при одном условии.

Я сбрил бы свои усы, если бы собрать за сбритые усы Павла Зиброва на танк и написать "Зибров". И он шурует по россиянам,

– рассказал музыкант.

Интересный факт, что в 2019 году артист застраховал свои усы на 270 тысяч долларов и тогда же выпустил песню и клип "Вуса-Бренд".

Павел Зибров – "Вуса-Бренд": смотрите видео онлайн

Ко Дню Киева Зибров презентовал обновленную версию легендарного хита "Хрещатик".

Павел Зибров & Военный оркестр Госспецтрансслужбы МОУ – "Хрещатик": смотрите видео онлайн

А однажды Павел Николаевич даже перевоплотился в героя из сериала "Бриджертоны". Он опубликовал видео, в котором предстал на природе в роскошном красном костюме, одежде и с короной на голове.

Кроме того, певцу неоднократно задают вопросы относительно того, почему он не на фронте. Зибров считает, что культурный фронт также важен. Не все могут пойти "на ноль". По его мнению, артисты должны работать на своем месте, если они профессионалы.