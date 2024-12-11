Артист народився 1957 року у селі Червоне, що на Вінниччині. З самого дитинства Павло цікавився творчістю, а в 9 років вступив до музичної спецшколи-інтернату ім. М. Лисенка, здобуваючи освіту за спеціальністю віолончеліст і контрабасист. Як складалась кар'єра головного "вусаня" країни, що відомо про особисте життя та де він зараз, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

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Шлях до великої сцени

У 20 років Зібров вступив до Київської консерваторії імені Чайковського й вже тоді паралельно працював у Державному естрадно-симфонічному оркестрі України. Після завершення навчання Павло пішов до армії й у 23 роки опинився в Афганістані.

Павло Зібров у армії / Фото з відкритих джерел

Після завершення служби чоловік знову пішов здобувати освіту за спеціальністю класичний вокал. Уже в 1993 році Павло Миколайович отримав звання заслуженого артиста України. Одні з найкращих плодів творчої діяльності з'явились у співпраці з поетом Юрієм Рибчинським. Мабуть, усі чули такі популярні пісні, як "Мертві бджоли не гудуть", "День народження" та "Хрещатик".

Павло Зібров – "Мертві бджоли не гудуть": дивіться відео онлайн

У 1994 році артист разом із дружиною Мариною заснували перший приватний театр пісні імені Павла Зіброва. Під одним дахом співак зібрав найкращих музикантів, хореографів, композиторів, поетів, сценаристів і багатьох інших. Сам Зібров працював як директор і художній керівник. У 1996 році Леонід Кучма підписав наказ про присвоєння співаку звання народного артиста України.

Павло Зібров у молодості / Фото з відкритих джерел

Кожен рік для чоловіка став все успішнішим. Його популярність зростала, пісні ставали безсмертними хітами та й сам він почав викладати на кафедрі естрадного співу в Київському університеті культури та мистецтв. Павла Миколайовича запрошували брати участь у різних шоу: "Танці з зірками", "Голос країни", "МастерШеф. Селебріті", "Співають всі" тощо.

Особисте життя

Першою дружиною артиста була Тетяна Самофалова. У подружжя народився син Сергій, однак за деякий час дружина пішла від чоловіка. Раніше співак зізнавався, що намагався врятувати цей шлюб, однак не зміг. Екскохані розійшлися, коли їхньому первістку було всього два роки.

Як відомо, син Зіброва працює з комп'ютером, однак у деталі професії Зібров вдаватись не став. Сергій живе у Канаді та має двоє дітей. Співак додав, що "зробив синові хороший кусок хліба". На старті допоміг, а далі хлопець пішов своєю дорогою.

Якщо потрібно, він скаже: "Допоможи мені", безумовно я йому допоможу. Але він гордий і самодостатній. Нормально, значить я виконав свої обов'язки, як то кажуть,

– зазначив артист.

Згодом Зібров познайомився зі своєю другою дружиною Мариною. Виконавець так захопився жінкою, що використав усі свої можливості, щоб підкорити серце дами. За два роки пара одружилась.

В обох є сини від попередніх шлюбів, але мають і спільну дитину – доньку Діану. Раніше Зібров зізнавався, що його можна назвати "підкаблучником", бо дружина і донька усім заправляють. Але артист цього не соромиться, адже вважає, що його завдання – створити найкращі умови для них, а тоді й він купатиметься, як вареник у маслі.

Павло та Марина Зіброви / Фото з інстаграму співака

Цього року подружжя відзначило 30 років спільного життя, а також ювілей Марини. З нагоди цих свят Павло Зібров зробив для дружини музичний подарунок – презентував пісню.

Павло Зібров – "Коханій дружині": дивіться відео онлайн

Де зараз і чим займається Павло Зібров

Коли почалась повномасштабна війна артист з родиною був у Києві. Сімейство прийняло рішення на певний час поїхати у безпечне місце.

Одного разу Павло Миколайлович сказав, що готовий збрити вуса за однієї умови.

Я збрив би свої вуса, якби зібрати за збриті вуса Павла Зіброва на танк і написати "Зібров". І він шурує по росіянах,

– розповів музикант.

Цікавий факт, що у 2019 році артист застрахував свої вуса на 270 тисяч доларів й тоді ж випустив пісню та кліп "Вуса-Бренд".

Павло Зібров – "Вуса-Бренд": дивіться відео онлайн

До Дня Києва Зібров презентував оновлену версію легендарного хіта "Хрещатик".

Павло Зібров & Військовий оркестр Держспецтрансслужби МОУ – "Хрещатик": дивіться відео онлайн

А одного разу Павло Миколайович навіть перевтілився в героя з серіалу "Бріджертони". Він опублікував відео, у якому постав на природі у розкішному червоному костюмі, шатах та з короною на голові.

Крім того, співакові неодноразово ставлять питання щодо того, чому він не на фронті. Зібров вважає, що культурний фронт є також важливим. Не всі можуть піти "на нуль". На його думку, артисти мають працювати на своєму місці, якщо вони професіонали.