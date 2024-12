Маша Кондратенко родом із Харкова. Народилась у звичайній сім'ї, однак батьки докладали всіх зусиль, щоб донька демонструвала свій талант на різних конкурсах. Дівчина займалась у балетній школі й брала участь у виставах. Яким був шлях Кондратенко до слави, що відомо про співпрацю з Klavdia Petrivna та де вона зараз, читайте в матеріалі Show 24.

Кар'єра співачки та акторки

У 2012 році дівчина прийшла на проєкт "Голос. Діти" й стала учасницею команди Олега Скрипки.

Тоді шоу дало Маші віру в те, що дівчинка з "простої родини" має шанс на успіх. І вже через 10 років співачку запросили на "Голос країни", а її тренерами стали Потап і Настя. Однак перемогти виконавиці так і не вдалось.

У 2015 році зірка почала співпрацювати з продюсером Юрієм Фальосою, який раніше опікувався зрадницею Ані Лорак і Мікою Ньютон. Кондратенко переїхала з Харкова до Києва та вступила до столичної естрадно-циркової академії мистецтв.

Спершу продюсер придумав дівчині сценічне ім'я Magic, однак популярність до співачки так і не прийшла, а за декілька років контракт зі Фальосою завершився. Тоді ж Кондратенко спробувала себе у сфері акторства й отримала роль у серіалі "Школа".

Пізніше зірка виступала під псевдонімами Marichka та Маша Краш. Як відомо, саме Артем Пивоваров відмовив Кондратенко від ідеї зі сценічними іменами й вона провернулась до того, яке їй дали при народженні. За час повномасштабної війни презентувала кілька треків, які називають байрактарщиною: "Ванька-встанька", "Ведмеді-балалайки", "Люлі-люлі". Хоч ці пісні критикують найбільше, саме вони назбирали мільйонні перегляди, а до самої співачки прийшла така бажана популярність.

Чому Маша Кондратенко видавала себе за Klavdia Petrivna

У лютому цього року Klavdia Petrivna (Соломія Опришко), здобула перемогу в номінації "Дебют року" премії "Золота Зоря Лірум". Однак забирати нагороду на сцену вийшла Маша Кондратенко у загадковому образі. Тоді дівчина не розкрила жодних карт, а просто опублікувала світлини з церемонії у соцмережах.

Раніше виконавиця виклала у свій тікток відео, де натякнула, що саме вона є співачкою Klavdia Petrivna. Своє відео співачка підписала рядком із пісні "Я щаслива!".

В одному з інтерв'ю Машу запитували, чи дійсно вона ховається за образом найзагадковішої особистості шоубізнесу, однак дівчина ні спростувала, ні підтвердила цього.

Я не можу ні спростувати, ні підтвердити. Я поки що, знаєте, така – буду тримати загадку,

– сказала співачка.

У серпні цього року Klavdia Petrivna разом з Машею Кондратенко випустили пісню "Їде дах", а також представили кліп. Цей спільний трек зірок спростував чутки про те, що Маша ховається під образом анонімної співачки.

Згодом Маша зізналась, чому видавала себе за Klavdia Petrivna. Як виявилось, дівчата добре дружать. За її словами, це була спеціально придумана авантюра.

Це наша з Клавдією Петрівною таємниця, наша спільна авантюра. Їй передувала цікава історія, що сталася, якраз коли ми подружилися. Ми спільно знайшли класний творчий конект і, гадаю, за декілька років я захочу розповісти про це в усіх деталях. Але поки що ми зберігаємо інтригу й даємо простір для фантазії аудиторії,

– зазначила артистка.

Де зараз і чим займається Маша Кондратенко

Дівчина живе в Україні, продовжує творити й випускати нові пісні. Вона ділиться розважальним контентом у соцмережах й не забуває долучати аудиторію до зборів на ЗСУ. До слова, нещодавно співачка анонсувала перший сольний концерт, який відбудеться 15 березня 2025 року у Києві.