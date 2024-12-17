Маша Кондратенко родом із Харкова. Народилась у звичайній сім'ї, однак батьки докладали всіх зусиль, щоб донька демонструвала свій талант на різних конкурсах. Дівчина займалась у балетній школі й брала участь у виставах. Яким був шлях Кондратенко до слави, що відомо про співпрацю з Klavdia Petrivna та де вона зараз, читайте в матеріалі Show 24.
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Кар'єра співачки та акторки
У 2012 році дівчина прийшла на проєкт "Голос. Діти" й стала учасницею команди Олега Скрипки.
Маша Кондратенко – Happy New Year ("Голос. Діти"): дивіться відео онлайн
Тоді шоу дало Маші віру в те, що дівчинка з "простої родини" має шанс на успіх. І вже через 10 років співачку запросили на "Голос країни", а її тренерами стали Потап і Настя. Однак перемогти виконавиці так і не вдалось.
Марія Кондратенко – All the good girls go to hell: дивіться відео онлайн
У 2015 році зірка почала співпрацювати з продюсером Юрієм Фальосою, який раніше опікувався зрадницею Ані Лорак і Мікою Ньютон. Кондратенко переїхала з Харкова до Києва та вступила до столичної естрадно-циркової академії мистецтв.
Маша Кондратенко / Фото з інстаграму співачки
Спершу продюсер придумав дівчині сценічне ім'я Magic, однак популярність до співачки так і не прийшла, а за декілька років контракт зі Фальосою завершився. Тоді ж Кондратенко спробувала себе у сфері акторства й отримала роль у серіалі "Школа".
Зірки "Школи" / Фото з інстаграму співачки
Пізніше зірка виступала під псевдонімами Marichka та Маша Краш. Як відомо, саме Артем Пивоваров відмовив Кондратенко від ідеї зі сценічними іменами й вона провернулась до того, яке їй дали при народженні. За час повномасштабної війни презентувала кілька треків, які називають байрактарщиною: "Ванька-встанька", "Ведмеді-балалайки", "Люлі-люлі". Хоч ці пісні критикують найбільше, саме вони назбирали мільйонні перегляди, а до самої співачки прийшла така бажана популярність.
Маша Кондратенко – "Ванька-встанька": дивіться відео онлайн
Чому Маша Кондратенко видавала себе за Klavdia Petrivna
У лютому цього року Klavdia Petrivna (Соломія Опришко), здобула перемогу в номінації "Дебют року" премії "Золота Зоря Лірум". Однак забирати нагороду на сцену вийшла Маша Кондратенко у загадковому образі. Тоді дівчина не розкрила жодних карт, а просто опублікувала світлини з церемонії у соцмережах.
Маша Кондратенко опублікувала фото з нагородою Klavdia Petrivna / Скриншот з інстаграм-сторіс
Раніше виконавиця виклала у свій тікток відео, де натякнула, що саме вона є співачкою Klavdia Petrivna. Своє відео співачка підписала рядком із пісні "Я щаслива!".
В одному з інтерв'ю Машу запитували, чи дійсно вона ховається за образом найзагадковішої особистості шоубізнесу, однак дівчина ні спростувала, ні підтвердила цього.
Я не можу ні спростувати, ні підтвердити. Я поки що, знаєте, така – буду тримати загадку,
– сказала співачка.
У серпні цього року Klavdia Petrivna разом з Машею Кондратенко випустили пісню "Їде дах", а також представили кліп. Цей спільний трек зірок спростував чутки про те, що Маша ховається під образом анонімної співачки.
Klavdia Petrivna та Маша Кондратенко – "Їде дах": дивіться відео онлайн
Згодом Маша зізналась, чому видавала себе за Klavdia Petrivna. Як виявилось, дівчата добре дружать. За її словами, це була спеціально придумана авантюра.
Це наша з Клавдією Петрівною таємниця, наша спільна авантюра. Їй передувала цікава історія, що сталася, якраз коли ми подружилися. Ми спільно знайшли класний творчий конект і, гадаю, за декілька років я захочу розповісти про це в усіх деталях. Але поки що ми зберігаємо інтригу й даємо простір для фантазії аудиторії,
– зазначила артистка.
Де зараз і чим займається Маша Кондратенко
Дівчина живе в Україні, продовжує творити й випускати нові пісні. Вона ділиться розважальним контентом у соцмережах й не забуває долучати аудиторію до зборів на ЗСУ. До слова, нещодавно співачка анонсувала перший сольний концерт, який відбудеться 15 березня 2025 року у Києві.