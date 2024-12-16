Справжнє ім'я артиста – Олег Шумей. Родом він з Долини Івано-Франківської області. Ще у шкільні роки юнак виступав на сцені, а також брав участь у різноманітних конкурсах. Згодом вступив до 10 класу Львівської спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. С. Крушельницької. Шумей навчився грати на гітарі та інших духових інструментах. Як співак став популярним, чи відомо щось про його особисте життя та де він зараз, читайте в матеріалі Show 24.

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Кар'єра та скандал з Оленою Мозговою

Популярність прийшла до співака з початком повномасштабної війни, коли SHUMEI презентував пісню "Тривога" та переспівав трек "Біля тополі", який належить польському гурту "Enej", і який присвятили українським військовим, що загинули на війні після 2014 року.

SHUMEI – "Біля тополі": дивіться відео онлайн

До слова, ця пісня увійшла до трендів ютуб, а також потрапила у топ-100 Aplle Music в Україні. Згодом артист почав співпрацювати з іншими знаменитостями шоубізнесу, серед яких: Артем Пивоваров, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч тощо.

До слова, співпраця з Тіною розпочалася з кавер-версії її хіта "Выше облаков" у виконанні SHUMEI. Прем'єра цієї композиції відбулася під час сольного концерту Кароль у палаці "Україна" і миттєво стала вірусною в інтернеті. А вже у квітні 2024 році артисти випустили спільний трек "Стерва".

Тіна Кароль & SHUMEI – "Стерва": дивіться відео онлайн

Одного разу співачка навіть зробила приємний сюрприз на одному з концертів SHUMEI. Вона неочікувано приїхала на його виступ, одягнула плащ з капюшоном і змішалась із загальною публікою. У момент, коли Олег помітив Тіну, на його обличчі читався неприхований захват від несподіваної появи зіркової колеги. Кароль піднялась на сцену, й дует вразив глядачів своїм виступом.

У жовтні минулого року стався дещо неприємний інцидент у кар'єрі зірки. Хлопець на одному зі своїх концертів виконав композицію Миколи Мозгового "Минає день, минає ніч". Композитор написав музику до цієї пісні, а тепер права на трек має його дочка Олена. Як з'ясувалося, вона не давала SHUMEI дозволу на виконання пісні. Тож, виконавши пісню без дозволу, співак порушив авторські права.

SHUMEI – "Минає день, минає ніч": дивіться відео онлайн

Пізніше співак перепросив у продюсерки й надіслав на рахунок її фонду "Дякую" 50 тисяч гривень. За словами Олени, всі кошти, які Олег відправив у її фонд, підуть на прилад нічного бачення для хлопців зі 137 ТрО, які біля Бахмуту.

Крім того, Мозгова дала артисту дозвіл на виконання пісні за символічну суму – 100 гривень, проте зауважила, що, на її думку, вона для нього заскладна.

Особисте життя SHUMEI та де він зараз

Попри те, що виконавцю приписували романи з різними відомими жінками, він тримає тему особистого життя за сімома замками. В одному з інтерв'ю Олег розповів, що свої пісні нікому не присвячує, а от на питання, чи можна назвати його холостяком, хлопець відповів, що це секрет.

Крім того, Шумей віддає перевагу творчості та кар'єрі, тому створювати родину до 40 років не планує.

Може серце вільне, а може й ні. Може років у 35-40 я захочу сім'ю, але зараз я хочу повністю віддати себе кар'єрі,

– поділився SHUMEI.

Сьогодні артист продовжує виступати, анонсує нові концерти. До слова, 18 січня наступного року відбудеться великий сольний концерт SHUMEI у "Жовтневому палаці".