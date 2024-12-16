Журналістка Марія Панчишин днями провідала Лесика (справжнє ім'я – Олег Турко) в лікарні. Про його стан вона розповіла на сторінці у фейсбуці, пише 24 Канал.

До слова Лікарі бачили таке у фільмах, – Наталка Карпа про стан Лесика, у якого зупинилось серце

Подруга музиканта повідомила, що його стан стабілізується. Лікарі знову повторюють, що його випадок – рідкісний.

Лікарі й надалі роблять все можливе, і повторюють, що випадку такого вони ще не зустрічали, і їм просто залишається спостерігати за тим, як відновлюється мозок. Тож не маємо права не вірити у диво й надалі! Він змучений, але пробує посміхатися і жартувати. І навіть попросив гітару,

– поділилась Марія Панчишин.

Що відомо про інцидент з Лесиком