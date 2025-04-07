Зибров поделился, что размер его пенсии составляет 8400 гривен. Этих денег певцу хватает, чтобы заправить автомобиль, информирует Show 24 со ссылкой на проект "Тур звездами".

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Пенсию мне уже подняли – 8400. Два раза бак заправить, дизель. Я уже накопил дом, дачу, машину, все, что есть в квартире. Уже все есть. Куда тратить деньги? Тем более я пенсионер заслуженный. Ну так с виду и не скажешь, конечно, что пенсионер. Молодой пенсионер,

– сказал Павел Зибров.

Певец рассказал, что живет в деревне. У него есть самогонный аппарат, сад, пруд с рыбой, небольшой огород, хлебопечка, а в погребе – консервация. Это помогает народному артисту Украины экономить.

"Тур по звездам": смотрите видео онлайн

Напомним, ранее Павел Зибров признался, что мог бы выжить только на пенсию. Также певец поделился, что статус народного артиста Украины не повлиял на размер его пенсии. К тому же он заявил, что продолжает работать и пока не планирует оставлять свою деятельность.