Креативный директор Евровидения-2023 от Украины и креативный продюсер Нацотбора на Евровидение-2025 признался, что больше всего ссорился с Олей Поляковой и Натальей Могилевской. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "Говорит Суханов".

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Как Ненову "делала нервы" Оля Полякова

Герман Ненов вспомнил, как создавал шоу для Оли Поляковой в 2016 году во Дворце "Украина". Для него это был один из первых масштабных проектов, тогда как для певицы – большой и важный шаг в карьере.

Оля Полякова делала мне нервы на нашем первом шоу. Я кусал губы, плакал, кричал, что это мое последнее шоу. После него я сказал, что никогда с ней на одну площадку не выйду. Меня трясло,

– признался режиссер.

И Ненов подчеркнул, что сейчас у него самые комфортные отношения именно с Олей Поляковой. В первые три месяца она действительно "выела мозг ложечкой", как говорит Герман, а уже следующие 8 лет сотрудничества у них была идиллия.

"Я всю жизнь буду благодарен Оле Поляковой за тот стержень, который я получил. Считаю, что она имела абсолютное право на критику, потому что у меня до этого не было больших шоу. А это большие деньги – пол миллиона долларов. С такими эмоциональными, но искренними и иногда резкими людьми, мне легко работать, потому что я сам такой", – поделился Ненов.

Среди самых сложных артисток – Наталья Могилевская

Второй певицей, с которой Герману Ненову было труднее всего работать, оказалась Наталья Могилевская. Для нее режиссер-постановщик создавал клипы.

Несмотря на то, что с Натальей Могилевской очень трудно работать, мне с ней комфортно. Она в своих эмоциях искренняя. Мы с Могилевской ссорились, расходились по комнатам, а потом садились и говорили. Эти две артистки выносили мне мозг, но что одна мне дала плацдарм для укрепления своих знаний и ошибок, что другая,

– подчеркнул Герман Ненов.

Добавим, что ранее Наталью Могилевскую назвал требовательной звездный визажист Егор Андрюшин. Он поделился, что с ней было непросто, но интересно работать. Благодаря Могилевской он научился определенным нюансам, в частности, как работать с командой.