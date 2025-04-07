Креативний директор Євробачення-2023 від України та креативний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2025 зізнався, що найбільше сварився з Олею Поляковою та Наталею Могилевською. Про це пише Show 24 з посиланням на "Говорить Суханов".

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Як Нєнову "робила нерви" Оля Полякова

Герман Нєнов пригадав, як створював шоу для Олі Полякової у 2016 році в Палаці "Україна". Для нього це був один з перших масштабних проєктів, тоді як для співачки – великий та важливий крок у кар'єрі.

Оля Полякова робила мені нерви на нашому першому шоу. Я кусав губи, плакав, кричав, що це моє останнє шоу. Після нього я сказав, що ніколи з нею на один майданчик не вийду. Мене трусило,

– зізнався режисер.

Та Нєнов підкреслив, що зараз у нього найкомфортніші стосунки саме з Олею Поляковою. У перші три місяці вона справді "виїла мозок ложечкою", як каже Герман, а вже наступні 8 років співпраці у них була ідилія.

"Я все життя буду вдячний Олі Поляковій за той стрижень, який я отримав. Вважаю, що вона мала абсолютне право на критику, бо у мене до цього не було великих шоу. А це великі гроші – пів мільйона доларів. З такими емоційними, але щирими й іноді різкими людьми, мені легко працювати, бо я сам такий", – поділився Нєнов.

Серед найскладніших артисток – Наталія Могилевська

Другою співачкою, з якою Герману Нєнову було найважче працювати, виявилась Наталія Могилевська. Для неї режисер-постановник створював кліпи.

Попри те, що з Наталією Могилевською дуже важко працювати, мені з нею комфортно. Вона у своїх емоціях щира. Ми з Могилевською сварилися, розходилися по кімнатах, а потім сідали й говорили. Ці дві артистки виносили мені мозок, але що одна мені дала плацдарм для зміцнення своїх знань і помилок, що інша,

– підкреслив Герман Нєнов.

Додамо, що раніше Наталію Могилевську назвав вимогливою зірковий візажист Єгор Андрюшин. Він поділився, що з нею було непросто, але цікаво працювати. Завдяки Могилевській він навчився певних нюансів, зокрема, як працювати з командою.