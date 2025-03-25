Андрюшин зізнався, що великих труднощів у роботі з зірками не виникало. Про це пише Show 24 з посиланням на проєкт "Смачно та Душевно з Разміком".

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Я не можу сказати, що були супер складнощі. Тому що коли зірка приходить на перевтілення, то знає, до кого вона йде, вона довіряє. Вона також зацікавлена в контенті, в результаті. І тому якихось супер нервів, скандалів не було,

– розповів Єгор Андрюшин.

Візажист зауважив, що бували моменти, коли комусь не подобалася зачіска. Річ у тім, що образи, які створює Єгор, дуже відрізняються від тих, до яких зірки звикли. Однак він не розсекретив, хто це був.

Я вважаю, що робочі моменти повинні залишатися між нами,

– пояснив візажист.

Водночас Єгор Андрюшин поділився, що вимогливою була Наталія Могилевська. Однак він вважає, що це класно. Візажист навчився у співачки певних нюансів роботи – зокрема, як працювати з командою.

Єгор Андрюшин у проєкті "Смачно та Душевно з Разміком": дивіться відео онлайн

Зазначимо, що Єгор займається зірковими перевтіленнями. Наприклад, влітку 2024 року Андрюшин створив нестандартний образ для Володимира Дантеса. Так, співак став схожий на Фредді Мерк'юрі. Крім того, візажист співпрацює з Олею Поляковою, Златою Огнєвіч, Машею Кондратенко та багатьма іншими знаменитостями.