Цього разу трек британської співачки Jessie J, який вийшов у світ у далекому 2011 році, сьогодні знову повернувся на сходинки популярності. Цікаво, що у тіктоці під пісню Price Tag уже зняли понад 2,4 мільйона відео, пише Show24.

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Тренд доволі простий і його повторить навіть дитина. Що цікаво, це один з тих рідкісних варіантів, коли не треба вчити рухів. Усе, що потрібно зробити, так це просто усміхатись і створювати кумедні гримаси.

Користувачі намагаються креативити, адже конкурентів доволі багато. Хтось залучає до допомоги тварин, хтось фантазує з подачею матеріалу, а комусь вдається зробити акцент на комічності відео.

Отже, щоб долучитись до тренду, слід використати трек Jessie J – Price Tag ft. B.o.B. Треба вивчити декілька рядків з пісні, щоб усе виглядало максимально енергійно. Отже, коли знімаєте відео, то проговорюєте чи проспівуєте відповідні рядки, а на словах SMILE, SERIOUS, MYSTERIOUS треба перевести камеру на партнера, який допомагає вам у тренді. Ця людина має створювати відповідний вираз обличчя. Рекомендуємо використовувати різні гримаси, щоб ролик став вірусним. Крім того, комусь допомагають домашні улюбленці, тож це ще один гарний варіант, який може допомогти з трендом.

Варіантів безліч, тому не варто гаяти часу, адже конкурентів доволі багато.

А чи знали ви, що означає пісня "Гуцулка-гуцулка", яка завірусилась у тіктоці.

Коротко про трек Price Tag

​Price Tag – пісня британської співачки Jessie J за участю американського репера B.o.B, випущена в січні 2011 року як другий сингл з дебютного альбому Jessie J "Who You Are".

Price Tag очолила чарти Великої Британії, Ірландії та Нової Зеландії, ставши першим синглом Jessie J, який досяг першого місця в цих країнах.

Jessie J – Price Tag ft. B.o.B: дивіться відео онлайн