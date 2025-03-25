На этот раз трек британской певицы Jessie J, который вышел в свет в далеком 2011 году, сегодня снова вернулся на ступеньки популярности. Интересно, что в тиктоке под песню Price Tag уже сняли более 2,4 миллиона видео, пишет Show24.

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Тренд довольно простой и его повторит даже ребенок. Что интересно, это один из тех редких вариантов, когда не надо учить движений. Все, что нужно сделать, так это просто улыбаться и создавать забавные гримасы.

Пользователи пытаются креативить, ведь конкурентов довольно много. Кто-то привлекает к помощи животных, кто-то фантазирует с подачей материала, а кому-то удается сделать акцент на комичности видео.

Итак, чтобы приобщиться к тренду, следует использовать трек Jessie J – Price Tag ft. B.o.B. Надо изучить несколько строк из песни, чтобы все выглядело максимально энергично. Итак, когда снимаете видео, то проговариваете или пропеваете соответствующие строки, а на словах SMILE, SERIOUS, MYSTERIOUS надо перевести камеру на партнера, который помогает вам в тренде. Этот человек должен создавать соответствующее выражение лица. Рекомендуем использовать различные гримасы, чтобы ролик стал вирусным. Кроме того, кому-то помогают домашние любимцы, поэтому это еще один хороший вариант, который может помочь с трендом.

Вариантов множество, поэтому не стоит терять времени, ведь конкурентов довольно много.

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Коротко о треке Price Tag

Price Tag – песня британской певицы Jessie J с участием американского рэпера B.o.B, выпущена в январе 2011 года как второй сингл с дебютного альбома Jessie J "Who You Are".

Price Tag возглавила чарты Великобритании, Ирландии и Новой Зеландии, став первым синглом Jessie J, достигшим первого места в этих странах.

Jessie J – Price Tag ft. B.o.B: смотрите видео онлайн