Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @ukrainianvibe.news.
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Что известно о вирусном тренде
Изюминкой этого тренда является именно музыка, которая напоминает коломыйки. Оригинальную мелодию исполнил молдавский певец Николае Глеб. Он всю жизнь популяризировал молдавский фольклор, который перекликается с карпатским. В своей песне "Гуцулка-гуцулка" он пел о гуцулке – девушке с гор, которую очень любит автор.
Но песня получила второе дыхание и популярность в тиктоке, когда ее перепел румынский артист Николау Петрица, изменив текст на рандомные фразы.
Что известно о вирусном тренде, который разрывает сеть: смотрите видео
Сейчас под этот трек снимают много видео с животными.
Животные присоединились к милому тренду: смотрите видео
Какие милые видео снимают хозяева со своими любимцами: смотрите видео
Новый тренд завирусился в тиктоке: смотрите видео
В комментариях люди были шокированы, что песня поется не на украинском, ведь они думали, что слова песни – это гуцульский диалект. Вот, какие комментарии они оставляли:
- "Я целый день пою "кицюлька, кицюлька". А то "гуцулка, гуцулка".
- "Я под нее просыпаюсь и под нее ложусь спать... уже нет сил... потому что котиков и собачек блочить не хочу".
- "Я думала там поется коцулька (про котика)".
Вместе с тем сеть активно разрывает танец из ситкома "Принц из Беверли-Хилз" под песню ANXIETY – Sleepy Hallow.