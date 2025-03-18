Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @volodza.
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На своих видео мужчина танцует на заднем фоне в ярких спортивных шортах и футболках. Его зажигательные танцы и фантастический музыкальный вкус не могут оставить никого равнодушным. Никого, кроме его собственного кота, который сидит перед камерой и делает вид, что ничего не происходит.
Именно реакция кота на все, что делает хозяин, и добавляет видео комичности. У пользователей сети складывается впечатление, что кот уже устал от такой активности хозяина, и именно это делает видео еще смешнее.
В чем заключается вирусный тренд: смотрите видео
Что снимает мужчина: смотрите видео
Реакция кота вызывает смех в сети: смотрите видео
Реакция соцсетей
Сейчас аккаунт volodza имеет уже более 50 миллионов лайков и более 730 тысяч подписчиков. Его видео набирают сотни тысяч просмотров, а пользователи просто поражены реакцией кота, который несмотря на зажигательные танцы хозяина, остается непоколебимым:
- "Кот думал что он уже все перетанцевал, но тут Гага со своим новым альбомом".
- "Дорогой дневник... сегодня Мадонна".
- "У кота уже глаз дергается".
- "Если бы можно было ставить два лайка, то я бы поставила один вам, а второй – коту".
- "Кот похож на вас".
Сеть также разрывает и другая танцевальная парочка – британские бабушка и дедушка Джоан и Джимми О'Шонесси стали популярными в соцсетях благодаря вирусным танцам, которые они публикуют на платформе TikTok.