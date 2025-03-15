И пока люди теряются в догадках, как же повторить его, все детали раскрывает 24 Канал.
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О каком трендовом эффекте говорится
На самом деле эффект с разворотом телефона на 360 градусов приобрел популярность еще давно. Он заключается в том, что нужно поворачивать телефон будто по часовой стрелке под каждый бит песни.
В тиктоке завирусился новый тренд: смотрите видео
Тикток разрывает тренд с телефоном: смотрите видео
Люди разворачивают телефон на 360 градусов: смотрите видео
Многие в комментариях не знали, как это делать, поэтому оставляли такие комментарии:
- "Прошло 5 лет, а я только сегодня поняла, как его снимать".
- "Я научилась это делать. Ужас! 4 года прошло, а я только догнала".
- "Я уже настолько старое поколение, что тоже не понимаю, как это делается".
Как сделать этот тренд
Весь секрет заключается в правильной позиции руки, которая держит телефон. Для этого нужно протянуть доминирующую руку. Но развернуть ее так, чтобы локоть смотрел в сторону, а мизинец – вверх. Таким образом разворот будет сделать максимально комфортно.