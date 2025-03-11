Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @twojays2.

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Что известно о милых супругах

Британские бабушка и дедушка уже 51 год живут вместе. Несмотря на свой зрелый возраст, они активно ведут соцсети, повторяют вирусные тренды и публикуют милые видео. Известно, что Джоан и Джимми О'Шонесси создали свой аккаунт в тиктоке во время первого локдауна из-за Covid-19 в 2020 году.

Произошло это после того, как увидели, что их друг опубликовал танцевальное видео в тикток. Джоан была уверена, что она с мужем могут делать это не хуже друга. И она не успокоилась. Первый ролик получил хорошие отзывы, поэтому они решили снять еще одно, и начали активно вести блог.

Сейчас их страница в тиктоке имеет множество видео, которые собирают миллионы просмотров! Так, недавно они повторили популярный тренд с танцем из ситкома "Принц из Беверли Хиллз".

Супруги танцуют в тиктоке: смотрите видео

Интересная деталь! Супруги признались, что снимать танцевальный контент им не трудно, ведь они оба – танцоры в прошлом.

Сейчас их аккаунт насчитывает более 4,4 миллиона подписчиков в тиктоке и более 811 тысяч в инстаграме.

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей реагируют на супругов с позитивом и теплом. Они пишут: