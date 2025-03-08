Все, что известно о вирусном тренде – читайте в материале 24 Канала.
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Откуда взялся этот тренд
Сейчас тикток буквально кишит видео под популярный трек исполнителя Sleepy Hallow. Люди снимают интересные видео, рассказывая о своей жизни, смеясь над забавными ситуациями или же просто танцуют под этот трек.
Известно, что сама песня и соответствующий танец пошли из известного американского ситкома "Принц из Беверли-Хилз". В сцене мы видим девочку, которая танцует в ночной рубашке в своей комнате. К ней присоединяется главный герой в костюме и кепке. Вместе они танцуют зажигательный танец.
Оригинальная сцена: смотрите видео
На волне этого тренда в сети появляются десятки вариаций танца: одни добавляют к нему современные элементы, другие полностью копируют оригинальные движения.
Танец завирусился в сети: смотрите видео
Почему этот трек так понравился людям
На это есть несколько причин?
- Ностальгия по 90-м. "Принц из Беверли-Хилз" был одним из самых популярных ситкомов 90-х, поэтому многие помнят его с детства или юности.
- Легкость и юмор. Танец настолько простой и забавный, что его хочется повторить. Это идеально соответствует тренду TikTok, где короткие веселые видео мгновенно становятся "вирусными".
- Объединение поколений. Некоторые открывают для себя сериал впервые, тогда как другие вспоминают его с приятной ностальгией. Все вместе делятся видео, комментариями и собственными попытками воспроизвести танец.
Независимо от подхода к тренду, общий месседж остается неизменным: немножко юмора, зажигательный ритм и упоминание о любимом ситкоме могут подарить хорошее настроение на целый день.
О чем поется в песне
Мало, кто знает, но песня имеет не только зажигательный ритм, но и не менее интересный перевод:
Anxiety
Тревожность
Keep on trying me
Продолжает испытывать меня
Feel it quietly
I feel it silently
Tryna silence me, yeah
Пытается заставить меня замолчать, да
Anxiety
Anxiety
Shake it off of me
Shake it off
Somebody's watching me (Doechii on the beat)
Кто-то следит за мной (Этот ритм от Дойчи)
It's my anxiety
Это моя тревожность
Слова песни ANXIETY – Sleepy Hallow: смотрите видео