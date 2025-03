Все, що відомо про вірусний тренд – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Звідки взявся цей тренд

Зараз тікток буквально кишить відео під популярний трек виконавця Sleepy Hallow. Люди знімають цікаві відео, розповідаючи про своє життя, сміючись над кумедними ситуаціями або ж просто танцюють під цей трек.

Відомо, що сама пісня і відповідний танець пішли з відомого американського ситкому "Принц із Беверлі-Гілз". У сцені ми бачимо дівчинку, яка танцює у нічній сорочці у своїй кімнаті. До неї долучається головний герой у костюмі та кепці. Разом вони танцюють запальний танець.

Оригінальна сцена: дивіться відео

На хвилі цього тренду у мережі з'являються десятки варіацій танцю: одні додають до нього сучасні елементи, інші повністю копіюють оригінальні рухи.

Танець завірусився у мережі: дивіться відео

Чому цей трек так сподобався людям

На це є декілька причин?

Ностальгія за 90-ми. "Принц із Беверлі-Гілз" був одним із найпопулярніших ситкомів 90-х, тож багато хто пам’ятає його з дитинства чи юності.

Незалежно від підходу до тренду, загальний меседж залишається незмінним: трошки гумору, запальний ритм і згадка про улюблений ситком можуть подарувати гарний настрій на цілий день.

Про що співається у пісні

Мало, хто знає, але пісня має не лише запальний ритм, але й не менш цікавий переклад:

Anxiety

Тривожність

Keep on trying me

Продовжує випробовувати мене

Feel it quietly

Я відчуваю її мовчки

Tryna silence me, yeah

Намагається змусити мене замовкнути, так



Anxiety

Тривожність

Shake it off of me

Струшую її з себе

Somebody's watching me (Doechii on the beat)

Хтось стежить за мною (Цей ритм від Дойчі)

It's my anxiety

Це моя тривожність

Слова пісні ANXIETY – Sleepy Hallow: дивіться відео