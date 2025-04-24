Про лайфхак зі створення своєї ляльки розповіла користувачка з ніком @viktoria.murzhak, передає 24 Канал.

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Що відомо про новий ефект

Новий фільтр у тіктоці накладає пластикову текстуру, великі очі, мініатюрні риси обличчя, створюючи з вашого фото справжню ляльку. Що цікаво – фільтр не використовує ChatGPT чи подібні інструменти ШІ для генерації образу. Це звичайна доповнена реальність (AR), яка зчитує риси обличчя та трансформує їх у "лялькову версію".

У тіктоці вже з'явилися тисячі відео з цим ефектом. Це й не дивно, адже його надзвичайно просто повторити, а виглядає це дуже гарно та мило.

Як зробити ляльку зі своїм обличчям: дивіться відео

Реакція мережі

Користувачі мережі були вражені результатом та одразу ж почали пробувати створювати свої маленькі копії. Ось, які коментарі вони залишали:

"У мене лялечка така ж пухленька як і я получилась, а у вас дуже гарна і схожа на вас".

"У мене вийшов хлопчик темношкірий в костюмі з ноутбуком".

"Які гарні лялечки".

Раніше у соцмережах популярним став тренд GPT Doll, де користувачі діляться зображеннями гламурних "ляльок", згенерованих ШІ. Для створення таких зображень використовуються програми Midjourney, DALL·E, Leonardo та Bing Image Creator.