Як зробити таку картинку для себе чи друга – читайте інструкцію від 24 Каналу.

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У чому полягає цей тренд

GPT Doll – це створений нейромережею образ дівчини або хлопця з ідеальними рисами, бездоганною шкірою, глянцевим одягом і трохи штучною, але чарівною естетикою. Це ніби Барбі з майбутнього, яку створив не Mattel, а ChatGPT + Midjourney на вихідних.

Як виглядають ляльки у стилі GPT Doll / Фото з мережі

Як його повторити

Зайдіть у будь-який AI-генератор зображень:

Midjourney,

DALL·E,

Leonardo,

Bing Image Creator.

Використайте prompt (запит) на кшталт:

"А hyperrealistic AI-generated doll, glowing skin, futuristic makeup, soft lighting, GPT Doll aesthetic, symmetrical face, pastel background".

Додайте трохи креативу: стиль одягу, фон, настрій – усе залежить від вас.

Цей тренд ідеально лягає на хвилю інтересу до штучного інтелекту та самовираження. А ще – це просто весело.

Раніше ми писали про ще один вірусний тренд з використанням ШІ. У соцмережах користувачі створюють зображення, де їхні тварини виглядають як люди. Для створення таких зображень використовуються програми, як-от Midjourney, DALL·E 3, Artbreeder, Fotor AI та Dream by WOMBO.