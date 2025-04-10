Как сделать такую картинку для себя или друга – читайте инструкцию от 24 Канала.

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В чем заключается этот тренд

GPT Doll – это созданный нейросетью образ девушки или парня с идеальными чертами, безупречной кожей, глянцевой одеждой и немного искусственной, но волшебной эстетикой. Это будто Барби из будущего, которую создал не Mattel, а ChatGPT + Midjourney на выходных.

Как выглядят куклы в стиле GPT Doll / Фото из сети

Как его повторить

Зайдите в любой AI-генератор изображений:

Midjourney,

DALL-E,

Leonardo,

Bing Image Creator.

Используйте prompt (запрос) вроде:

"А hyperrealistic AI-generated doll, светящаяся кожа, футуристический макияж, мягкое освещение, GPT Doll aesthetic, симметричное лицо, пастельный фон".

Добавьте немного креатива: стиль одежды, фон, настроение – все зависит от вас.

Этот тренд идеально ложится на волну интереса к искусственному интеллекту и самовыражению. А еще – это просто весело.

Ранее мы писали о еще одном вирусном тренде с использованием ИИ. В соцсетях пользователи создают изображения, где их животные выглядят как люди. Для создания таких изображений используются программы, например Midjourney, DALL-E 3, Artbreeder, Fotor AI и Dream by WOMBO.